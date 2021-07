Elena Marin, atac dur la adresa lui Zanni: ”are o inteligență distructivă”. Cum îi umilea câștigătorul Survivor pe ceilalți concurenți

Se știe faptul că Elena Marin și Zanni nu se înțelegeau deloc și între ei existau multe conflicte. De altfel, fosta Faimoasă a fost contestată des de Zanni în competiția Survivor România 2021.

Elena Marin a lansat mai multe atacuri la adresa lui Zanni. Ea a spus că Zanni are o inteligență incredibilă, dar pe care o folosește în mod negativ, manipulând oamenii. Mai mult, fosta Faimoasă a povestit că el nu se implica deloc în treburile din camp și aștepta ca ceilalți să muncească în locul lui.

„Zanni are o inteligență distructivă, o folosește în mod negativ. Nu am încercat să îi caut scuze, el a jucat după cum si-a dorit. A știut cum să manipuleze astfel încat să îi fie lui bine. Îmi amintesc ca el nu gătea când era cu Ana si cand eram acolo toti. În mod normal nu se implica foarte tare. Sebi a gîtit de foarte multe ori pentru el. Lui îi placea sa stea un pic in spate, iar oamenii să faca lucrurile pentru el”, a spus Elena Marin , potrivit wowbiz.ro .

De altfel, pe la începutul competiției au apărut și primele scandaluri despre furtul de mâncare, atunci când Elena Marin își făcea provizii, iar ele dispăreau subit. Colegii au avertizat-o că Zanni este cel care îi fura mâncarea, iar după ce l-a confruntat, ea a spus că Zanni a avut o reacție violentă.

„Initial am crezut ca certurile noastre au pornit de la incidentul in care mi-a furat mancarea. Eu incercam sa imi portionez mancarea foarte bine, nu am lasat momeala. Ce gateam incercam sa portionez pe tot parcursul zilei si am lasat restul meu de mancare si s-a furat. Eu am crezut ca de acolo s-a produs ruptura noastra, pentru ca toata lumea il acuza pe el, eu credeam ca el a furat. Initial ma vazut ca lipseste mancarea si am inceput sa intreb.

Ulterior alte persoane au venit sa imi spuna cine credeau ca imi fura mancarea, unii spuneau cu certitudine ca Zanni a fost. Toate sagetile duceau spre Zanni. Si la urechile mele ar fi ajuns informatia ca Alexandra Stan a furat mancarea. Ulterior, el a recunoscut ca a furat mancarea. Eu am incercat sa vorbesc cu Zanni, dar el a reactionat foarte violent si la adresa mea si la adresa lui Morosanu, pentru ca ei s-au certat foarte urat atunci”, a mai spus Elena Marin.