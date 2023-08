Raluca, ex-Angels, pregătiri pentru noul an școlar. Câți bani a plătit celebra mamă pe rechizitele celor cinci copii EXCLUSIV

Raluca, fosta solistă de la Angels, trupă înființată de Costi Ioniță, împlinește 37 de ani. La ceas aniversar, artista ne-a povestit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre debutul muzical, dar și despre cei cinci copii ai ei, pe care deja i-a pregătit pentru noul an școlar. Am aflat, cu acest prilej, și de ce Raluca nu vrea să se mute din Tulcea.

Playtech Știri: În curând, împlinești 37 de ani. Mai ieri erai o mică solistă, acum ai 5 copii superbi. Cum ești ca mamă și care dintre ei crezi că-ți seamăna cel mai mult, mai ales la fire?

Acum m-am echilibrat mult prin ei pentru că am văzut că le transmit toate stările mele negative. Și atunci m-am autoeducat prin ei. Cred că în fiecare copil găsesc ceva din mine, și bune și mai puțin bune, dar, totuși, în Anastasia (6 ani) cred că mă regăsesc cel mai mult datorită firii ei artistice.

Raluca: A trecut timpul, dar important e că a trecut cu folos. Pe vremea când cântam în trupa Angels aveam doar 13 ani. Acum, pe 27 august, împlinesc 37 de ani. Ca mamă, sunt tare iubitoare, blândă, răbdătoare, mă enervez foarte rar. Încerc însă să mai lucrez la partea de autoritate pentru că am avut mult tendința de a îi drăgăli, alinta.

Playtech Știri: Se apropie noul an școlar, micuții tăi învață în Tulcea. Le iei mereu alte ghiozdane, cam cum e la cumpărături, după rechizite, și cât costă pentru 5 copii?

După cum bine știm, majoritatea artiștilor au ales Capitala în detrimentul orașului de reședință, mai ales că aici este inima showbiz-ului românesc. Dar, contrar acestui obicei, Raluca a decis să nu facă acest pas, iar Playtech Știri a aflat și de ce:

Playtech Știri: La un moment dat, crezi că vă veți muta în București, ca să fii mai aproape de lumea mondenă, de televiziuni?

Vom vedea. Vreau să fac parte din lumea mondenă prin muzica mea, să ajung la cât mai mulți oameni, dar am nevoie să mă reculeg, din când în când, într-un loc liniștit, cum e căsuța mea din Tulcea.

Raluca: Nu îmi doresc să mă mut în București niciodată. Sunt destul de categorică la acest aspect. Și când cântam în Angels făceam naveta Mangalia-București săptămânal. Eu am nevoie de un oraș liniștit, pentru a nu mă agita prea tare cu mulțimea de lucruri pe care le am de făcut.

Dacă nu știați, Raluca, ex-Angels, este fericita mămicăp a nu mai puțin de cinci copii, iar artista spune că atunci când le-a ales numele, ”Am vrut să aibă ca protectori acești sfinți”:

Playtech Știri: Cum ai ales numele celor 5 copii? Cum i-ai descrie pe fiecare și ce pasiuni au?

Raluca: În primul rând, mi-am dorit să aibă nume frumoase, muzicale și apoi, citind viețile anumitor sfinți, am vrut ca ei sa aibă ca protectori acești sfinți. De aceea îi cheamă Serafim, Casian, Maria, Anastasia și Emilian. Serafim e sensibil, căutător, nu se mulțumește cu orice răspuns, e logic, analitic, foarte inteligent. Serafim e o provocare și pentru noi să nu fim superficiali în nimic.

Playtech Știri: Cum ați petrecut vacanța mare? Au avut și teme, lectură obligatorie?

Doar mă bucur și mă odihnesc. Acolo îmi încarc bateriile. Am vizitat o mulțime de locuri, prin Deva, Hunedoara, munții Făgăraș, am fost și la piscină și mai vor copiii să ajungem neapărat la Lunca de Sus, ca să se dea cu bobul, până încep școala.

Raluca: Vacanța am petrecut-o și la mare și la munte. Marea e pe gratis la mine pentru ca acolo sunt părinții mei și, de fiecare dată, ne răsfață în fel și chip. La mama și la socrii mei, în Bacău, sunt sigurele locuri unde nu fac nimic.

Peste puțin timp, așa cum precizam la început, artista va împlini 37 de ani, iar noi curioși din fire am decis să aflăm dacă Raluca le-a pregătit ceva special fanilor ei:

Ca fiecare dintre noi, și artista are amintiri, unele frumoase, altele poate mai puțin. Dar, când vine vorba de Angels, Raluca spune că are amintiri amuzante din turneele cu trupa Angels, alături de Monica:

Playtech Știri: În ce relații ai rămas cu Monica, fosta ta colegă de scenă, dar și ce amintiri aveți din turnee?

Eram la fiecare sfârșit de săptămână împreună în concerte, emisiuni, ședințe foto, videoclipuri, studio prin toată țara. Stăteam mai mult cu ea de multe ori decât cu sora mea, Nicoleta. Îmi amintesc cum se îmbulzeau miile de oameni ca să ne vadă, să ne ceară autografe, să facem poze. Publicul era mult mai entuziast înainte, ca acum. Și noi eram uimite de reacțiile celor din public. Am fost una din cele mai iubite trupe ale anilor 2000.

Începutul, ca la orice artist, a fost unul mai greu, dar odată cu apariția în peisaj a lui Costi Ioniță, lucrurile aveau să stea altfel, iar artista spune că acestuia i se datorează cariera sa muzicală, Costi Ioniță fiind cel care i-a descoperit talentul și le-a reunit pe Monica și pe ea ca și trupă:

Playtech Știri: Ai păstrat legătura și cu Costi Ioniță, cel care ți-a descoperit talentul și v-a reunit, ca trupă?

Chiar m-aș bucura mult să îl revăd curând. Acum un an ne-am salutat printr-un mesaj pe Instagram și cam atât.

Raluca: Nu am mai comunicat cu Costi, de când s-a despărțit trupa Angels. Dar, cu siguranță, ne-am îmbrățișa tare, dacă nè-am mai întâlni vreodată.

Viața priată a artistei este una exemplară, sau cel puțin așa ne-a spus ea, recunoscând că-și adoră soțul și că acesta este acolo la orice oră.

Playtech Știri: Ce calități are soțul tău? Te ajută și cu copiii?

Așa cum menționam, Raluca este fericita mămică a cinci copii, toți acum un sprijin de nădejte prin casă.

Playtech Știri: Cum arată o zi, acasă, alături de întreaga familie?

Unii duc gunoiul, Maria așază farfuriile și eu pun mâncarea, unii mai spală vasele, mai aspiră în camerele lor, mai șterg praful, își fac patul dimineața. Dar, de obicei, eu mă ocup de curățenia casei, mă ajută și soțul, pe care o consider foarte importantă pentru starea noastră de bine. Rar luăm masa la restaurant. Cam o dată, de două ori pe lună, pentru a se crea amintiri frumoase în familie. Soțul mai merge la film, cu cei mari, atunci când e vreo premieră.

Playtech Știri: Unde susții concerte, în această perioadă?

Raluca: Pe 26 august, voi cânta în Tulcea, locul în care am cântat acum doi ani, cu Direcția 5, în duet. De mai bine de un an, am propriul band de instrumentiști, alături de care susțin concerte, din ce în ce mai frumoase.

E deosebit de important pentru mine să cânt 100% live cu band. Altfel te clădești ca artist, altfel transmiți, altfel simți muzica. M-aș bucura ca oamenii să intre pe paginile mele de Facebook, Instagram, canalul meu de YouTube, Spotify.

Mă găsesc sub numele de Raluca Angel peste tot. Urmează o perioadă de concerte, emisiuni pentru promovarea piesei noi și tot felul de colaborări. Your Angel is back!