Rafael van der Vaart, „șifonat” zdravăn, după ce a băut palincă, la un meci al Rapidului. Cine sunt cei trei români de care starul olandez își aduce aminte cu mare plăcere

Rafael van der Vaart, interviu savuros, în presa din România. Fostul internațional olandez a povestit că a venit acasă „cam avariat”, după ce a băut palincă la un meci de fotbal al echipei Rapid. A dezvăluit și cum s-a înțeles cu cei trei români cu care a jucat la Ajax Amsterdam: Cristi Chivu, Bogdan Lobonț și Nicolae Mitea.

Rafael van der Vaart, șifonat bine, după ce a băut palincă la un meci de fotbal din Giulești

De voie, de nevoie, Rafael van der Vaart trebuie să se adapteze urgent la viața din România. Iubita lui, Estavana Polman, joacă handbal la Rapid, așa că fostul internațional olandez a făcut destul de des drumuri la noi în țară. A fost și un meci de fotbal, în care echipa lui Adrian Mutu a pierdut duelul cu U Craiova 1948. În Giulești s-a „cinstit” bine cu palincă și a fost certat acasă. Rafael van der Vaart și iubita lui au povestit momentul în studioul Digi Sport.

Rafael van der Vaart: Da, îmi amintesc.

Estavana Polman: Nu, eu îmi amintesc. Tu, nu!

Rafael van der Vaart: Am fost la stadionul Rapid, am stat la lojă și am băut cu niște băieți grozavi. Apoi am ajuns acasă și ea a văzut pe fața mea că am băut cam mult.

Estavana Polman: Sufletul lui a rămas acolo, doar trupul a ajuns acasă! Data viitoare nu mai are voie.

Rafael van der Vaart a jucat 109 meciuri în naționala Olandei și a marcat 25 de goluri. În fotbalul mare s-a lansat la Ajax Amsterdam, echipă unde a fost coleg cu trei jucători români foarte cunoscuți. Cristi Chivu l-a impresionat cel mai mult și a spus despre el că ar fi valorat acum aproape 100 de milioane de euro.

„Chivu a venit la Ajax la 18-19 ani, era tânăr. Două cartonașe roșii, se vedea că nu are experiență, dar vorbea cu toată lumea, un fundaș de picior stâng, ne-am conectat. Lobonț a fost super portar. Era nebun, nu știai ce va face în momentul următor, dar avea reflexe foarte bune. Da, avea foarte mult talent (n.r.- Mitea). Asta le spun de fiecare dată tinerilor. Mentalitatea e totul! Toată lumea poate avea calitate, dar totul pornește de aici, de sus. E vorba de mental. Joci un meci-două slabe, apoi trebuie să te remontezi”, a transmis fostul jucător de fotbal.

Van der Vaart a fost vicecampion mondial în 2010 cu naționala Olandei și are în CV echipe precum Ajax, Hamburg, Real Madrid, Tottenham, Betis, Midtjylland sau Esbjerg.