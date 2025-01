Andreea Esca, în cea mai bună formă la 52 de ani. Imagini rare cu vedeta în costum de baie în vacanța din Dubai

Andreea Esca și-a început anul cu o vacanță la căldură. Știrista și soțul ei se relaxează în Dubai și, printre sesiunile de plajă, este activă și pe rețelele de socializare. Imaginile cu ea în costum de baie i-au impresionat pe cei care o urmăresc pe Instagram.

Ianuarie este luna concediilor pentru multe vedete din România, iar Andreea Esca nu face excepție. Vedeta a luat o pauză de la pupitrul știrilor și a plecat în vacanță la căldură, alături de soțul ei. Andreea Esca și Alexandre Eram se relaxează în Dubai, iar știrista a publicat câteva imagini cu ea din vacanță, pe rețelele de socializare.

Esca nu a ezitat să pună și fotografii de la plajă, în care apare în costum de baie. Fanii ei care sunt obișnuiți să o vadă doar în ipostaze sobre, la Pro TV, au avut acum ocazia să o vadă și altfel.

„Superbă”, „Sirenă la mal”, „Momente frumoase și relaxare, cum spui tu”, „Frumusețe” – au fost câteva dintre reacțiile celor care o urmăresc pe Instagram, pe lângă miile de like-uri primite la postare.

La 52 de ani, știrista de la Pro TV are un stil de viață activ, care o ajută să se mențină în formă. Are grijă la obiceiurile alimentare și face sport regulat, după cum a declarat chiar ea, în repetate rânduri.

„Nu știu dacă am cel mai sănătos stil de viață, dar merg la sport dintotdeauna, în mod regulat, orice s-ar întâmpla. Nu am fumat niciodată, nu știu dacă contează, alcool nu prea beau. Beau câte un pahar undeva, așa de gust. Nu e pasiunea mea! Dansez mult, îmi place muzica, am prieteni foarte simpatici, am o familie frumoasă. Toate aceste lucruri, la un loc, reprezintă cumva o viață sănătoasă. Nu știu dacă îmi arăt sau nu vârsta. Nu știu dacă e o problemă să-ți arăți vârsta. Important este să te simți bine și să accepți lucrurile care sunt absolut normale și naturale și să reușești să faci din fiecare zi din viața ta ceva plăcut. Asta e tot”, a povestit Andreea Esca, în trecut.