Până la ce vârstă poți să dai de permis în România? Care sunt prevederile Codului Rutier

În România, legislația rutieră permite obținerea permisului de conducere până la vârste înaintate. Tot ce contează este ca persoana să îndeplinească cerințele legale și să fie declarată aptă din punct de vedere medical. Această flexibilitate le oferă tuturor cetățenilor, indiferent de vârstă, șansa de a deveni șoferi, atâta timp cât starea lor de sănătate le permite.

Condițiile pentru obținerea permisului de conducere

Dreptul de a conduce în România poate fi obținut începând cu vârsta de 16 ani, în anumite condiții. Pragul minim de vârstă pentru a putea conduce mașini din categoriile B și C este însă de 18 ani. Legislația nu prevede însă și o vârstă maximă până la care românii pot da examen de permis, ci doar anumite criterii pe care trebuie să le respecte.

Vârsta minimă necesară obținerii dreptului de a conduce este, așadar, 16 ani pentru categoria AM (mopede) și A1 (motociclete cu capacitate redusă), 18 ani pentru categoriile B (mașini) și C (vehicule de mare tonaj) și 24 de ani pentru motocicletele de mare putere (categoria A), dacă solicitantul nu are experiență pe categoria A2.

Un aspect esențial în obținerea permisului este controlul medical. Acesta include verificări la oftalmologie, ORL, cardiologie, psihiatrie, neurologie și alte specialități, în funcție de categoria vehiculului pe care candidatul dorește să îl conducă. Acest control are rolul de a stabili dacă persoana este aptă fizic și psihic să conducă pe drumurile publice.

Un alt document obligatoriu este cazierul judiciar, care trebuie să ateste că solicitantul nu are interdicții legale privind dreptul de a conduce.

Șoferii seniori: Reguli speciale și controale periodice

Deși nu există o vârstă maximă pentru obținerea sau deținerea permisului, legislația prevede controale medicale periodice pentru șoferii în vârstă. Aceste măsuri sunt menite să asigure siguranța rutieră, având în vedere riscurile asociate înaintării în vârstă.

După 70 de ani: Permisul trebuie reînnoit la fiecare 5 ani, pe baza unui control medical detaliat.

După 80 de ani: Reînnoirea permisului se face la fiecare 2 ani, cu același tip de control medical.

Aceste controale sunt mai frecvente decât cele pentru șoferii mai tineri, pentru a identifica eventualele afecțiuni care ar putea influența capacitatea de a conduce.

Schimbări legislative privind valabilitatea permiselor

Conform unui proiect legislativ recent, aflat în dezbatere la Camera Deputaților, durata de valabilitate a permiselor pentru categoriile A, AM, B și B1 ar urma să fie extinsă de la 10 ani, cât este în prezent, la 15 ani. Această modificare se aplică doar șoferilor cu vârsta sub 70 de ani.

Pentru șoferii trecuți de 70 de ani, valabilitatea permisului va rămâne de 5 ani, iar pentru cei cu vârsta peste 80 de ani, va fi de doar 2 ani. Permisele emise anterior intrării în vigoare a acestei reglementări vor rămâne valabile până la expirarea datei deja înscrise.

Prelungirea valabilității permiselor pentru categoriile de șoferi tineri și de vârstă medie este văzută ca o măsură benefică, ce va reduce birocrația și va scuti milioane de șoferi de cheltuieli și drumuri inutile.

În schimb, reducerea perioadei de valabilitate pentru șoferii seniori are scopul de a crește siguranța rutieră, limitând numărul de șoferi care ar putea prezenta riscuri din cauza afecțiunilor medicale netratate sau neidentificate la timp.