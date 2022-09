Rafael Nadal a fost eliminat în optimi de la US Open 2022. „Am jucat prost”. Ce problemă uriașă îl apasă pe campionul cu 22 de titluri de Grand Slam – VIDEO

Rafael Nadal a fost eliminat surprinzător în optimi la US Open 2022. „Matadorul” a fost învins în patru seturi de Frances Tiafoe, iar la final a recunoscut că a jucat slab și că nu avea cum să câștige în acest mod. Jucătorul spaniol a vorbit și de problemele din viața personală.

În lipsa lui Novak Djokovic, fanii lui Rafael Nadal își făceau calcule că favoritul lor va avea mai mari șanse să câștige titlul de Grand Slam cu numărul 23. Jucătorul spaniol s-a oprit însă în optimi, după ce a fost învins de Frances Tiafoe, un jucător de 24 de ani aflat pe locul 26 ATP. Duelul a avut patru seturi, scor 4-6, 6-4, 4-6, 3-6, și a durat trei ore și 32 de minute.

„Am jucat prost, iar el a jucat bine. Dacă vreau să fiu în sferturi la US Open trebuie să joc mai bine decât am jucat. Acest lucru este clar. Am avut șansele mele, cu break-ul din setul patru, și alte momente pentru a merge mai departe.

Dacă aș fi profitat, mi-ar fi dat încredere și lucrurile ar fi stat diferit, dar nu am reușit să fac nimic astăzi. Felicitări lui Frances, pentru că a fost mai bun. Acum e timpul să merg acasă și să mă pregătesc din nou mental. Când mă voi simți pregătit să concurez din nou, voi fi acolo.

Tocmai am ieșit după ce am pierdut în optimile de la US Open, în acest moment îmi este greu să am o analiză clară a viitorului meu imediat. Acum vreau să mă duc acasă, am lucruri mai importante de făcut decât să joc tenis”, a declarat jucătorul de pe locul 3 ATP.