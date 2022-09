Rafael Nadal și-a speriat fanii la US Open 2022. Campionul spaniol a oprit meciul, s-a întins pe jos și a cerut intervenția echipei medicale – VIDEO & FOTO

Rafael Nadal, momente de panică la US Open 2022. Campionul spaniol și-a spart nasul cu racheta în timpul meciului cu Fabio Fognini și a avut nevoie de intervenția echipei medicale. Momentul a fost filmat, iar reluările au fost prezentate pe ecranul arenei. Abia atunci spectatorii și-au dat seama despre ce este vorba.

„Wow, ce s-a întâmplat aici?”, a fost prima reacție a comentatorilor. Nici ei, nici fanii nu și-au dat seama de la început de ce Rafael Nadal s-a oprit brusc, în timpul punctului. Campionul spaniol s-a dus la marginea terenului, s-a întins pe spate și a așteptat intervenția echipei medicale. „Îi curge sânge din nas”, au remarcat comentatorii.

După ce au fost difuzate mai multe reluări, fanii și jurnaliștii au realizat ce s-a întâmplat. Racheta lui Nadal a ricoșat din suprafața dură și s-a izbit de nasul jucătorului. Medicii s-au chinuit câteva minute să oprească sângerarea și apoi i-au pus un plasture.

