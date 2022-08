Rafael Nadal, probleme în turneul de la Cincinnati. Ce s-a întâmplat cu campionul spaniol

Rafael Nadal, probleme în turneul de la Cincinnati. Deținătorul a 22 de titluri de Grand Slam a revenit în circuitul ATP după accidentarea suferită la Wimbledon. În 2022, în ciuda imenselor probleme medicale, campionul spaniol a reușit să câștige la Australian Open și Roland Garros. Rafael Nadal n-a avut succes, însă, în primul meci pe hard la sezonului, fiind învins încă din turul 2 de un jucător de pe locul 152 ATP.

Rafael Nadal, probleme în turneul de la Cincinnati. Pentru campionul spaniol, acest sezon a fost unul paradoxal. S-a confruntat cu probleme medicale ce l-au dus până în pragul intenției de retragere, dar a și câștigat Australian Open și Roland Garros, adunând un număr record de 22 de trofee de Grand Slam.

Ibericul se luptă de la începutul carierei cu sindromul Muller-Weiss ce-i afectează oasele labei piciorului stâng. El a jucat de-a lungul timpului cu dureri foarte mari, atenuate doar de un tratament cu antiinflamatoare și injecții. În primăvară și-a fisurat o coastă, iar la Wimbledon a fost forțat să se retragă înaintea semifinalei cu Nick Kyrgios, din cauza unei leziuni abdominale.

Rafael Nadal (3 ATP), care a câștigat titlul de la Cincinnati în 2013, a jucat primul său meci după mai bine de o lună, după ce s-a retras la Wimbledon. Dar spaniolul a fost învins, surprinzător, de croatul Borna Coric, jucător de pe locul 152 ATP. Scorul a fost 7-6, 4-6, 6-3 pentru croat. Nadal nu mai luase startul la Cincinnati în ultimii cinci ani, așa că eșecul i-a stricat revenirea în competiția americană.

Rafael Nadal a recunoscut că nu a jucat cel mai bun tenis al său. Spaniolul și-a lăudat adversarul și a adăugat că el n-a fost pregătit să câștige.

„Evident, nu am jucat cel mai bun meci al meu, ceea ce se poate întâmpla după o perioadă de timp fără să concurez și mi s-a întâmplat în acest turneu de mai multe ori. Nu pot decât să îl felicit pe Borna, pentru că a jucat un tenis grozav. Am ratat două șanse bune de a câștiga primul set în tiebreak, iar la începutul celui de-al treilea am avut 0-30 și am jucat mai multe puncte groaznice”, a declarat Rafa Nadal, conform eurosport.ro.