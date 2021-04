Puya dă tun după tun. Și-a cumpărat recent o casă, iar acum își ridică bloc de sute de mii de euro în inima Sălăjanului. Puya a ieșit din lumina reflectoarele de mai mulți ani, însă el nu a dispărut de tot. Recent, artistul s-a apucat de vlogging și își ține fanii la curent cu tot ceea ce face.

Puya are în plan un proiect ambițios. El a decis să se mute din nou, după ce a stat mai mulți ani la Cernica, artistul vrea să revină în cartierul copilăriei sale, în Sălăjan.

Astfel, proiectul artistului este unul foarte ambițios și își dorește să construiască un mic bloc în care fiecare membru al familiei sale să aibă camera lui.

Celebrul cântăreț are trei fetițe și o soție superbă, motiv pentru care vrea să le ofere spațiul de care au nevoie. Proiectul se numește „casa Puymici”.

„Mulțumesc lui Dumnezeu și mulțumesc prietenilor care m-au ajutat, din toate părțile, de la avocați, notari, de la primărie, arhitecți și așa mai departe. Au pus umărul ca, în sfârșit, să am și eu o casă în cartier. Că până acuma, na, am stat la bloc, dar viața la bloc a devenit destul de frustrantă. Ce era ea înainte, dar acum a devenit chiar pușcărie. Nu mai ai voie nici să strănuți”, a spus Puya într-un clip postat pe YouTube.

La un moment dat, artistul a avut o idee de a moderniza o casă bătrânească. Este vorba despre o clădire veche pe care rapperul a recondiționat-o cu ajutorul a câțiva voluntari.

Pentru că a trăit suficient timp departe de București, Puya a fost cuprins de dor, așa că a decis să revină în cartierul din care a plecat. Și vrea să își aducă toată familia alături de el.

„Bineînțeles că eram cel mai bogat de la țară, că nu erau străzi, nu era lumină, nu era nimic. Da, bine că am băgat bani în casă, ca lumea! Am făcut-o și ca țăranu’, mare, să fie mișto. La un moment dat, mă întrebau copiii: Tată, dar noi de ce nu avem prieteni? Pentru că oamenii, cu cât devin mai avuți, cu atât devin și mai scorțoși. Degeaba eram într-un cartier de vile, că fiecare își ținea copilul în curtea lui, și atunci era mai complicat să aibă prieteni. Cu chiu cu vai am reușit să facem rost de unii. Și asta cu programări. Nu era ca la noi, știi? Ieșeai pe stradă și te jucai. Nu, nu, nu. Trebuia să ne programăm”, a mai spus Puya.