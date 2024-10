Ce mesaj i-a transmis Mihai Bendeac lui Theo Rose, după ce artista a dezvăluit cât de puțini bani a cheltuit pe rochia ei de mireasă

În urmă cu puțin timp, Theo Rose și Anghel Damian s-au căsătorit în secret. Artista nu și-a dorit să știe foarte multă lume și a vrut ca evenimentul să fie restrâns, alături de cei care îi sunt cu adevărat apropiați, dar și de familie. Ce mesaj i-a transmis Mihai Bendeac lui Theo Rose!

Mihai Bendeac a lăudat-o pe Theo Rose pentru alegerea ei de a purta o rochie de nuntă care a costat doar 80 de euro, considerând că acesta este un mesaj puternic și frumos transmis de o persoană publică în ultimii ani. Actorul a felicitat-o pentru această decizie.

Theo Rose a optat pentru o rochie lungă și simplă, confecționată din chiffon transparent, cu detalii din dantelă și mâneci bufante. Artista a clarificat că nu a cheltuit o sumă mare pentru ținuta ei. Deși inițial s-a raportat că rochia ar fi costat 360 de dolari (aproximativ 1.645 de lei), solista a oferit acum prețul corect.

Artista a mărturisit că a văzut articole care speculau prețul rochiei ei de mireasă, subliniind că nu a costat 360 de dolari, așa cum s-a scris, ci doar 80 de euro. Ea a cumpărat rochia de pe Asos și a menționat că nu avea nevoie de ceva mai extravagant, având în vedere natura evenimentului. Artista a adăugat că a plătit 40 de euro pe pantofi și că a fost încântată de simplitatea rochiei, care avea puțină trenă și s-a potrivit perfect, având mărimea 32.

„Am citit un articol în care cineva spunea prețul rochiei mele de mireasă. Am văzut că au întrebat multe fete despre rochia mea. Eu de pe Asos am luat-o. N-a fost 360 de dolari, cât scrie în articol. E și chestia asta că s-a dus totul într-o zonă de comparații, că ia uite ce modestă e Theo Rose. Pentru ce am făcut noi nici nu aveam nevoie de mai mult. Eu cânt la evenimente, văd o grămadă de evenimente, sunt și rochii mai pompoase, scumpe, frumoase, eu nu aveam nevoie de așa ceva, nu mi-a trebuit. Am dat 80 de euro pe rochia de mireasă. Pe pantofi am dat 40 de euro. Uite aici rochia. Mie mi-a plăcut că era simplă și avea puțină trenă. M-a surprins că există așa ceva și că am găsit mărimea mea, 32. Că eu am 43 de kg, sunt vai de capul meu”, a mărturisit Theo Rose.