Unde s-a mutat Puya. Rapperul a părăsit cartierul Sălăjan

Unde s-a mutat rapperul Puya. Acesta a părăsit cartierul său de suflet, Sălăjan. Acesta a locuit o vreme într-o casă cu etaj care are un foișor și o piscină, însă a plecat din cartier și s-a mutat la curte, în Cernica. Doar că nu a rezistat prea mult că Sălăjanul l-a adus înapoi.

„Nevasta mea e din Deva și nu înțelege de ce țin neapărat să stau în același cartier.

De ce? Eu zic, mai în glumă mai în serios, că sunt la mine în sat. Am avut o casă la Cernica, am fost cel mai bogat de la țară, că să zic așa, în așa numitele zone rezidențiale. Când m-am întors în cartier, am pupat și bordurile. Și ce crezi? Sălăjanul are gazon mai tare ca orice curte de vilă, gratis!!! Vin unii, îl tund, îl udă, îl replantează. Ce rost are să te chinui?”, a spus Puya potrivit protv.ro, care a remarcat și un singur lucru negativ după întoarcerea în cartier.

„Lucrul care s-a schimbat este că am rămas singur. Toți prietenii au plecat și, mai nou, Sălăjan este o combinație de Hunedoara, Buzău, Călărași și Craiova. Când vine Crăciunul rămân singur în bloc”, a mai spus artistul hip-hop.