Probleme grave de sănătate pentru Liviu Dragnea. Ce boală l-a țintuit la pat (exclusiv)

După ieșirea din închisoare, nu prea i-au mers lucrurile bine lui Liviu Dragnea. La câteva săptămâni, un scandal în care era implicată fosta iubită, Irina, avea să-i mai aducă un necaz pe cap. Ulterior, împreună cu Codrin Ștefănescu, anunța construirea unei noi formațiuni politice, „Alianța pentru Patrie”, iar implicarea sa a fost totală. Numai că, pe fondul oboselii și al problemelor deja existente, se pare că Liviu Dragnea s-a îmbolnăvit, fiind vorba, fie de o răceală puternică, fie de alte complicații, conform celor declarate de Codrin Ștefănescu.

După despărțirea de Irina, Liviu Dragnea s-a refugiat în muncă. Sau cel puțin așa declară mâna lui dreaptă, Codrin Ștefănescu. Cei doi, împreună cu alți foști membri PSD, anunțau o nouă formațiune politică, „Alianța pentru Patrie”, iar de atunci, se pare că Liviu Dragnea s-a ocupat numai cu asta.

Dar, se pare că nu prea ar fi trecut ușor peste scandalul în care a fost implicată fosta sa parteneră de viață, Irina Tănase. Dar, după cum povestea Codrin Ștefănescu, în cele din urmă a reușit să-și revină.

Toate bune și frumoase, Liviu Dragnea implicându-se în noua formațiune, mai spune Ștefănescu, a fost un lucru bun, care i-a distras atenția de la cele întâmplate. Numai că, pe fondul presiunilor, dar și al oboselii, Dragnea s-ar fi îmbolnăvit. Același Codrin Ștefănescu spune că de ceva vreme Liviu Dragnea stă la pat.

„Nu știm exact de la ce a început totul. Am avut săptămâna trecută o serie de întâlniri cu colegi din diverse regiuni. Altfel spus, a fost o perioadă foarte plină în care Liviu Dragnea a fost alături de noi. Însă cândva, pe parcurs, a răcit foarte tare. Medicul spune că are o aprindere la plămâni. De fapt, la un singur plămân, dar nu știu exact să vă spun diagnosticul, fiindcă nu mă pricep la treburile acestea medicale”, a declarat Codrin Ștefănescu pentru impact.ro .

Se pare că pobleme nu sunt chiar de ușoare, iar Codrin Ștefănescu spune că s-ar putea să fie vorba de o aprindere la plămâni, medicii știind cel mai bine care este diagnosticul. În același interviu către Impact, mâna dreaptă a fostului lider PSD spune că „ Liviu trebuie să stea la pat. Are temperatură, uneori trece și de 39 de grade, și se luptă cu boala”.

„Am contramandat totul. Întâlniri, prezențe în studiouri de televiziune, până și cele mai mici discuții. (…) Cred că are o sensibilitate la plămâni. Cine știe de la ce-o fi pornit totul?!”. El spune că poate și zilele petrecute în închisoare au contribuit la această sensibilitate.

Pe de altă parte, Ștefănescu ia în calculul „vinovăției” și vremea actuală: „Și vremea asta, de început de martie, cu temperaturile astea ce au scăzut brusc, poate avea și ea rolul ei. Nu știu ce să zic. Până și eu nu m-am putut feri de un guturai sau ce-o fi fost. Vreo două zile m-a pus la pat un virus tâmpit, apoi am dus-o pe picioare, alte încă câteva zile. Mai un pumn de vitamina C, mai o țuică fiartă. Uite așa, ușor, ușor, am scos-o la capăt!”, mai spune Codrin Ștefănescu.