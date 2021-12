Codrin Ştefănescu rupe tăcerea despre Liviu Dragnea și Irina Tănase. „Mă doare fix în cot”

Codrin Ștefănescu, un apropiat al lui Liviu Dragnea, încă de pe vremea apartenenței celor doi la PSD, a fost acuzat de implicare în scandalul din presă, cu privire la despărțirea dintre Irina Tănase și fostul lider PSD. Într-un dialog cu redacția Impact, Codrin Ștefănescu a decis să vorbească deschis pe această temă.

Încă de pe vremea când Liviu Dragnea era cel mai puternic om în stat, Codrin Ștefănescu i-a stat alături fostului lider PSD. După arestarea și încarcerarea acestuia, Codrin Ștefănescu a fost omul de legătură dintre Liviu Dragnea și exterior. În tot acest timp a fost alături și de Irina Tănase, cea care timp de cinci ani i-a fost iubită lui Liviu Dragnea.

Scandalul din acest început de lună, în care s-a aflat de un presupus amant al Irinei Tănase, unele voci l-au acuzat pe Codrin Ștefănescu de implicarea sa în ceea ce se întâmplă între cei doi. Codrin Ștefănescu, fără să stea prea mult pe gânduri, a decis să vorbească deschis pe această temă, declarând pentru Impact:

În același interviu Codrin Ștefănescu a decis să răspundă și acuzațiilor de a fi implicat în despărțirea cu scandal dintre Liviu Dragnea și Irina Tănase, declarând că:

„(..) mă doare fix în cot că cineva, oricine ar fi el, mă acuză că am devenit un fel de oaie neagră în chestiunea asta, în care am spus și mai spun o dată în plus că nu am niciun fel de implicare.”, a declarat pentru impact.ro.