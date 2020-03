Pentru a face statul acasă mai plăcut, protvplus.ro sare în ajutorul oamenilor, în contextul epidemiei de coronavirus. Astfel că, platforma online oferă gratis posibilitatea de a viziona integral show-urile de la PRO TV.

PRO TV, veste uriașă pentru români! Unde poți vedea acum pe gratis emisiunile și serialele

Toate producțiile de pe micile ecrane vor fi disponibile pe protvplus.ro, precum serialul ”Las Fierbinți” sau ”Vlad”. În plus, canalele grupului – PRO TV, PRO 2, PRO X, PRO GOLD și PRO CINEMA – se pot urmări live.

Astfel că, toate emisiunile trustului vor fi pe platforma online, imediat după difuzarea la televizor. De asemenea, există și secțiuni speciale, precum ”Ce nu s-a văzut la TV” și ”Exclusiv pe PRO TV PLUS”. Acolo se pot găsi video-uri noi, cu momente care nu aufost difuzate pe micul ecran din emisiunile care rulează la zi, precum și interviuri cu vedete.

În plus, tot pe protvplus.ro, cei care sunt interesați pot vedea subiecte despre viața vedetelor internaționale, dar și despre cele mai noi filme, modă, scandaluri de la Hollywood, dar și alte lucruri.

Menționăm că protvplus.ro este una dintre cele mai mari platforme din mediul online și doar în ultima lună, peste 3 milioane de utilizatori unici au accesat-o, fiind urmărite peste 53 000 000 de minute de conținut.

Ce este Pro TV Plus

Pro TV Plus este un serviciu de streaming gratuit, oferit de Pro TV, care oferă posibilitatea vizionării serialelor și emisiunilor marca Pro TV. Ca și secțiuni existente pe site amintim Știrile Pro Tv, ”Seriale”- cu o arhivă ce cuprinde toate producțiile marca Pro Tv și Acasa TV, actualul Pro 2, dar și ”Emisiuni”, care cuprind arhiva cu edițiile formatelor principale. Ca și seriale, enumerăm: Românii au talent, Vocea României,

MasterChef, Las Fierbinți, La Măruță, România, te iubesc, Apropo TV, Ce se întâmplă, doctore?, I like IT, Dansez pentru tine, Vlad, Profu’.