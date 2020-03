O actriță din serialul Vlad, căsătorită cu o vedetă din Sacrificiul. Cum a ajuns ”în pat cu dușmanul” PRO TV

Victoria Răileanu și Conrad Mericoffer. Altfel spus, „Vlad” vs. „Sacrificiul”. Două producții ale unor televiziuni diferite, doi competitori în viața profesională. O Julietă și un Romeo, o Capuletes și un Montague. Rivali și totuși iubiți.

Actrița apreciază și respectă curiozitatea publicului în privința figurilor pe care le vede la televizor, dar spune, totuși, că nevoia de discreție trebuie respectată.

Întrebată dacă a ajutat-o Teatrul să-și rezolve problemele de cuplu, Victoria Răileanu a răspuns că nu crede că rezolvarea tensiunilor din familie se face cu ceea ce ai învățat la Facultatea de Teatru, ci cu ceea ce știi despre celălalt. În mod evident, nu poți apela la cunoștințele de dramă pentru a detensiona o situație, decât dacă, cel mult, vrei să-l faci să râdă pe celălalt.

„Nu cred că este o metodă bună să apelez la ceea ce am învățat la actorie, pentru că la actorie învăț despre actorie, nu despre căsnicie sau viață. În căsnicie am apelat până acum la ceea ce știam eu despre celălalt, ce știam că funcționează în comunicarea cu el. Și m-am raportat doar la cealaltă persoană, la ce știam că funcționează la el, nu la generalități pe care le-am învățat la școală. De exemplu, și când am o discuție cu copilul meu, Carol, apelez la ce știu că îl ajută pe el și la ceea ce știu că reacționează ok”.