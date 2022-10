Prințul Harry a decis să se răzbune! Presa din Marea Britanie, cel puțin o parte din ea, trece printr-un război fără precedent. În urma încălcării vieții private, mai multe nume importante au decis să dea în judecată anumite publicații din Albion. Printre cei care au trecut la atac este și Ducele de Sussex. Prințul Harry a decis să se răzbune! S-a enervat și nu mai stă la discuții, iar acum cheamă în instanță o publicație britanică celebră.

Prințul Harry a decis să se răzbune! Dă în judecata presa britanică

Un grup de celebrități britanice, printre care Elton John, Prințul Harry și Elizabeth Hurley, au declarat joi că vor da în judecată editorul tabloidului The Daily Mail.

Motivul este încălcarea vieții private. Aceștia susțin că tabloidul le-a accesat înregistrările bancare și le-a ascultat convorbirile telefonice. Declarațiile sunt afirmații pe care editorul le-a numit „nefondate” și „calomnii absurde”.

Potrivit „Forbes”, grupul de celebrități a susținut că „au devenit victimele unei activități criminale abominabile și ale unor încălcări grave ale vieții private din partea Associated Newspapers”.

Decizia a fost anunțată într-un comunicat care anunță procesul. În afară de Prințul Harry, din grup mai fac parte soțul lui Elton John, David Furnish, actrița Sadie Frost și baroneasa Doreen Lawrence.

Reclamanții au susținut că Associated Newspapers a angajat detectivi privați pentru a pune dispozitive de ascultare în mașinile și casele oamenilor. Mai spun că ar fi angajat persoane care să asculte și să înregistreze convorbirile oamenilor și că au plătit polițiști pentru informații.

În dosar se mai vorbește de faptul că jurnaliștii s-ar fi dat drept alte persoane pentru a obține informații medicale și au accesat conturi bancare și alte informații financiare private prin „mijloace ilicite și manipulare”.

„Aceste reclamații sunt vârful aisbergului”

Nu este clar ce dovezi au reclamanții pentru a-și susține afirmațiile. De asemenea, grupul a sugerat că aceste reclamații sunt vârful aisbergului.

Conform informațiilor, multe alte persoane ar putea fi victime neștiutoare ale acestor presupuse fapte. Înregistrările de la tribunal arată că joi au fost depuse trei procese.

Acestea susțin „utilizarea abuzivă a informațiilor private” împotriva Associated Newspapers. Procesele Prințului Harry și ale lui Frost nu au apărut încă, dar comunicatul de presă a precizat că au fost inițiate acțiuni în justiție.

Prințul Harry nu este la primul „război” cu Associated Newspapers

Associated Newspapers publică The Daily Mail, Mail On Sunday și Mail Online. Aceasta nu este prima dată când Prințul Harry a ta a luat măsuri legale împotriva companiei.

Anul trecut, el a soluționat un proces de defăimare cu Mail Online. Motivul, articole despre relația sa cu forțele armate. De asemenea, în februarie, a dat în judecată Associated Newspapers pentru defăimare.

Atunci era vorba de un articol apărut în Mail On Sunday și Mail Online despre serviciul său de securitate. În ianuarie, soția sa, Meghan Markle, a câștigat un proces de încălcare a vieții private împotriva Mail On Sunday pentru publicarea unei scrisori pe care i-a scris-o tatălui ei înstrăinat, Thomas Markle.

Elton John are un lung istoric de procese împotriva unor instituții de presă pentru calomnie și defăimare, unele dintre acestea fiind câștigate sau soluționate.