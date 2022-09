Meghan Markle l-a amenințat pe Prințul Harry. De unde a pornit scandalul și cererea pe care a avut-o actrița în 2017

Apar noi dezvăluiri despre familia regală britanică. Potrivit unei cărți ce urmează să fie lansată pe data de 6 octombrie 2022, Meghan Markle l-a amenințat pe Prințul Harry cu despărțirea. Așa a izbucnit, de fapt, întregul scandal referitor la relațiile ducilor de Sussex cu restul membrilor din Casa Regală. Detaliile ce s-au aflat acum nu o pun deloc într-o lumină favorabilă pe partenera fiului Regelui Charles al III-lea.

Meghan Markle l-a amenințat pe Prințul Harry

De-a lungul timpului, în presa internațională au fost făcute tot felul de speculații cu privire la motivul real care a cauzat ruptura din Casa Regală britanică. În momentul în care Prințul Harry și Meghan Markle au confirmat că vor renunța la îndatoririle regale și că se vor muta în Statele Unite a izbucnit o adevărată isterie în rândul fanilor ambelor părți.

O lucrare ce urmează să fie lansată pe data de 6 octombrie 2022 dezvăluie noi detalii cu privire la rădăcina tensiunilor dintre ducii de Sussex și familia regală britanică. Totul ar avea legătură, de fapt, cu o cerere pe care a făcut-o Meghan Markle în anul 2017.

Unii ar spune că fosta actriță de la Hollywood l-a amenințat fără scrupule pe Prințul Harry. Potrivit autorului cărții „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown”/ „Regalii: Puterea ascunsă din spatele coroanei”, Meghan Markle i-ar fi transmis iubitului său de la acea vreme că dacă nu va declara public că este partenera lui, îl va părăsi.

„Îi tot repeta că dacă nu face o declarație publică prin care să confirme că este iubita lui, se va despărți de el”, a dezvăluit autorul lucrării, Valentine Low, citând două surse apropiate ducilor de Sussex.

Fiul Regelui Charles al III-lea a intrat în panică

Prințul Harry a intrat imediat în panică și a luat legătura cu secretarul de comunicare de la palat. Jason Knauf, pe numele său, a fost solicitat să facă public un comunicat de presă prin care să confirme relația pe care o avea cu Meghan Markle.

De asemenea, fiul Regelui Charles a insistat să condamne atitudinea „rasistă” pe care multe tabloide britanice au adoptat-o. Decizia a fost luată după ce fosta actriță le-ar fi spus angajaților de la palat că știe cum funcționează lucrurile în interiorul Casei Regale: nimănui nu-i pasă de cineva care are statut de iubit sau iubită.

„Personalul lui Harry știa că situația cu Meghan era diferită. Angajații știau că ea nu era ca celelalte prietene regale ale prințului. Avea propriile opinii și vorbea deschis cu oamenii despre acestea. În primăvara anului 2017, cu mai bine de șase luni înainte ca cuplul să se logodească, Meghan i-a spus unuia dintre consilierii lui Harry: „Cred că amândoi știm că, în curând, eu voi fi unul dintre șefii tăi”.”, se arată într-un fragment din lucrarea „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown”.

Când va fi publicată noua carte cu dezvăluiri

Tot în cartea lui Valentine Low se vorbește despre un act condamnabil al ducesei de Sussex. Pe vremea când locuia la palat, Meghan Markle ar fi intimidat doi membri seniori ai personalului Palatului Buckingham. Acest aspect a condus la numeroase conflicte și discuții între personalul de la palat și cuplul de Sussex.

Secretarul de comunicare Jason Knauf a trimis un e-mail fostului secretar particular al Prințului William în care își exprima îngrijorarea că „nimeni nu va lua nicio măsură” cu privire la atitudinea partenerei Prințului Harry. Informația cu pricina a devenit publică în presă cu doar câteva zile înainte de difuzarea interviului pe care ducii i l-au oferit lui Oprah Winfrey.

Cartea „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown”/ „Regalii: Puterea ascunsă din spatele coroanei”, scrisă de Valentine Low, urmează să fie lansată pe data de 6 octombrie 2022.