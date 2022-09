Dezvăluirea inedită a lui Elton John despre Regina Elisabeta. Ce au făcut cei doi la Castelul Windsor

Elton John a vorbit despre Regina Elisabeta. Acesta a făcut o dezvăluire aparte despre regretata suverană. Ce au făcut aceștia la Castelul Windsor. Faimosul muzician i-a adus un omagiu monarhului în modul său caracteristic. Artistul a mărturisit că a descoperit într-un mod inedit „inteligența Majestății Sale, căldura ei și simțul umorului”. Bărbatul a avut nenumărate ocazii în care a luat legătura cu Familia Regală a Marii Britanii.

Vedeta a avut mereu o legătură specială cu Familia Regală a Marii Britanii. Mai mult decât atât, Elton John a prezentat și alte detalii despre conexiunea sa cu Casa Regală în autobiografia lui numită „Me" (n.r. „Eu") din 2019. Cel din urmă a avut multe ocazii pentru a lua legătura cu apropiații regali pentru că vila sa se află chiar în vecinătate castelului.

„Momentele petrecute în privat, în spatele camerelor de filmat, sunt cele pe care le prețuiesc cel mai mult. Cum am dansat noi pe Rock Around the Clock la Castelul Windsor și cum am descoperit inteligența Majestății Sale, căldura ei și simțul umorului”, a declarat Elton John.