Prima poza cu chipul fiicei Cristinei Cioran. Cum arată după atâtea săptămâni de spitalizare

Cristina Cioran se poate declara o femeie fericită și împlinită. Recent, fiica sa, Ema, a ajuns acasă, după o perioadă de două luni de așteptare. Micuța este centrul universului părinților ei, iar Alex, iubitul Cristinei a postat deja o imagine cu fetița, în timp ce ea dormea pe pieptul său. Din imagine se poate constata că fetița îi seamănă foarte mult.

Prima zi din luna septembrie a fost una extrem de fericită, iar actrița anunța fanii de pe Instagram că și-a adus fiica acasă. ”Acasă, în sfârșit! Ema fericită, mami și tati leșinați. Vă mulțumim pentru susținere și încurajare! Vă pupăm”, a fost mesajul prin care Cristina Cioran a anuțat întregirea familiei.

Iubitul Cristinei Cioran a postat o imagine cu micuța Ema pe Instagram, iar fetița îi seamănă leit. Cristina Cioran mărturisea recent cât de recunoscătoare le este specialiștilor în grija cărora s-a aflat fiica ei, spunând că niciodată nu și-a imaginat ce dură poate fi realitatea și ce anume implică nașterea prematură a unui bebeluș.

Nu am știut niciodată câte probleme sunt și ce întâmpini cu un copil prematur. Asociația luptă pentru îmbuătățirea legilor pentru prematuri. A fost o perioadă grea, dar, într-adevăr, m-au susținut mulți oameni. Sunt foarte emoționată, de tot (n.r. – ce se întâmplă)”, spunea Cristina Cioran pentru Cancan.ro.

Cristina Cioran a născut prematur din cauza unei toxiinfecții alimentare, care i-ar fi declanșat travaliul. Ea și-a dat seama că ceva nu este în regulă și a sunat la urgență. A mers la spital, unde a și născut-o pe fiica sa, la numai 29 de săptămâni de sarcină.

„Poate că a fost mai bine așa. Poate că era mai grav dacă nu nășteam. Duminică am intrat în travaliu, aveam dureri mari de burtă, avem și niște contracții, era combinată treaba.

Mi-am dat seama că devine grav, am sunat la salvare, m-a luat și m-a dus la spital, unde am născut. Am avut o toxiinfecție alimentară, de la ceva greșit mâncat, iar pe fondul ăsta s-a declanșat travaliul. Mai aveam o grămadă până la termen.

Am văzut-o azi dimineață, e bine, răspunde la stimuli, respiră singură. Nu știu cât voi mai rămâne în spital, în funcție de starea copilului, de la zi la zi. Oricum azi mai rămân. Aici sunt liniștită că au doctorii grijă de ea.

Trebuie să mai stea în incubator câteva zile, pânâ când începe să mănânce singurică. Iubitul meu nu poate să intre în spital, spitalul e carantinat. Nu e singurul caz. E plin aici de copii născuți prematur”, spunea Cristina Cioran.