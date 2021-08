Cristina Cioran și-a luat, în sfârșit, fiica acasă. Prima poză publicată cu Ema

Cristina Cioran și-a luat fiica acasă. Ea a postat pe rețelele de socializare și prima poză cu Ema, fiica sa, care a trecut prin încercări, încă de la primele momente de când a venit pe lume.

Actrița și prezentatoarea Cristina Cioran avea șapte luni de sarcină când a născut-o pe Ema, urmând apoi încercări pentru amândouă. Bebelușul a fost transferat la incubator, ca să se dezvolte în condiții optime, iar vedeta a fost externată din spital și nu a avut voie să își viziteze fiica decât de câteva ori pe săptămână.

Alex a fost o singură dată să își vadă fetița, am fost împreună. Nu știu cât o să mai stea în spital, nu depinde de mine, depinde de evoluția sa și de ce spun medicii.

Dar iată că aceste greutăți au trecut, iar cele două sunt acum împreună, în sfârșit! Cristina Cioran a publicat și o primă poză cu micuța ei, fapt din care se deduce că vedeta și-a adus bebelușul acasă, transmițând, totodată, și un mesaj emoționant.

„Forța fie cu tine! Ema, my love (n. red. iubirea mea)”

Aparent, nașterea prematură a fost pusă pe seama unei toxiinfecții alimentare. Cristina Cioran și-a dat seama că ceva nu este în regulă și a sunat la numărul de urgență 112. A mers apoi la spital, unde a și născut-o pe fiica sa.

„Poate că a fost mai bine așa. Poate că era mai grav dacă nu nășteam. Duminică am intrat în travaliu, aveam dureri mari de burtă, avem și niște contracții, era combinată treaba.

Mi-am dat seama că devine grav, am sunat la salvare, m-a luat și m-a dus la spital, unde am născut. Am avut o toxiinfecție alimentară, de la ceva greșit mâncat, iar pe fondul ăsta s-a declanșat travaliul. Mai aveam o grămadă până la termen.

Am văzut-o azi dimineață, e bine, răspunde la stimuli, respiră singură. Nu știu cât voi mai rămâne în spital, în funcție de starea copilului, de la zi la zi. Oricum azi mai rămân. Aici sunt liniștită că au doctorii grijă de ea.

Trebuie să mai stea în incubator câteva zile, pânâ când începe să mănânce singurică. Iubitul meu nu poate să intre în spital, spitalul e carantinat. Nu e singurul caz. E plin aici de copii născuți prematur”, spunea Cristina Cioran.