Cristina Cioran, în sfârșit alături de fetița sa. Mesajul emoționant după săptămâni dificile

Cristina Cioran este acum cea mai fericită! Cunoscuta actriță a postat un mesaj emoționant despre fetița sa după săptămâni extrem de dificile. Fanii vedetei sunt extrem de fericiți pentru ea.

Cristina Cioran abia acum este în culmea fericirii! Cunoscuta fostă prezentatoare de la ‘Acces Direct’ a trecut prin emoții uriașe după ce a născut înainte de termen și a fost nevoită să părăsească spitalul fără micuța ei. După săptămâni de calvar, soarele a venit pe strada cunoscutei blondine.

Ema a ajuns acasă, în sânul familiei care a așteptat-o cu mare nerăbdare. Cristina a postat pe contul său de Instagram un filmuleț în care este cu fetița ei în brațe. Fericirea i se citește pe chip acesteia după ce zile întregi și-a făcut griji enorme pentru starea celei căreia i-a dat viață.

Amintim că vedeta a născut cu două luni mai devreme de termenul preconizat de specialiști. La patru zile după naștere, vedeta părăsea spitalul și era nevoită să o vadă pe cea mică doar în vizitele programate de medici.

„Sunt mai bine, deși pare ca s-a întâmplat ieri. Fetița mea încă este la spital. Când mă aude, zâmbește! M-a strâns tare de deget, deși este mică, are o putere enormă. Este fetiță noastră puternică! Respira singura, urmează partea cu mâncarea la biberon și speram ca totul sa evolueze bine.”, spune Cristina Cioran, la câteva zile după naștere.

Perioada de după externare a fost un calvar pentru proaspăta mămică ce avea gândul doar la fetița sa ce se lupta să ia în greutate pentru a putea ajunge în sânul familiei. Iată că totul este acum bine, iar ea se află alături de părinți.

„Poate că a fost mai bine așa. Poate că era mai grav dacă nu nășteam. Duminică am intrat în travaliu, aveam dureri mari de burtă, avem și niște contracții, era combinată treaba.

Mi-am dat seama că devine grav, am sunat la salvare, m-a luat și m-a dus la spital, unde am născut. Am avut o toxiinfecție alimentară, de la ceva greșit mâncat, iar pe fondul ăsta s-a declanșat travaliul. Mai aveam o grămadă până la termen’, a declarat Cristina Cioran, la Vorbește lumea, de la Pro TV.