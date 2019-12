Prima fotografie cu Oana Zăvoranu și Alex Ashraf, făcută publică după ce s-a spus că au divorțat. Ce au observat imediat fanii

Oana Zăvoranu a postat prima fotografie alături de soțul ei de când a început să se zvonească divorțul celor doi. Nu există încă o dovadă care să ateste faptul că cei doi au ales să-și spună adio, dar fanii au observat un detaliu care i-a cam dat de gol.

Oana Zăvoranu și-a împărțit comunitatea din mediul online în două. Fanii cuplului Zăvoranu-Ashraf s-au mutat în câte două tabere încă de la primele zvonuri care spuneau că cei doi au ales să se separe. Oana a declarat public faptul că acest lucru nu s-a întâmplat, iar căsnicia sa este una fericită ca întotdeauna. „US ♥️ #oanazavoranu #oanazavoranuisabrand #oanazavoranuthequeen #oanathediva #oanathediva #love”, a fost mesajul Oanei din dreptul pozei cu soțul ei.

Cu toate astea, cei care o cunosc și o urmăresc de multă vreme pe rețelele de socializare au observat că fotografia cu cei doi este una veche, reproșându-i că s-a dat de gol cu divorțul. În acest context, internauții au spus că este normal că postează amintiri mai vechi cu soțul ei, pentru că divorțul pe ascuns trebuie și el „mușamalizat” cumva. Pe de altă parte, alții le urează numai bine și, dacă este vorba într-adevăr de o separare, speră să se împace.

Alex Asharf a venit cu declarația bombă care a pus capăt tuturor zvonurilor apărute. „Speculaţiile nu îşi au rostul. Eu sunt fericit cu soţia mea şi o iubesc. Nu se pune problema de vreun divorţ” , a spus soțul actriței din Sacrificiul.

„Nunta a avut loc pe data de 9 septembrie. A fost iniţiativa mea. Oana Zăvoranu, în biserică? E ceva mai greu de imaginat, mă gândesc. Am zis hai să o facem şi pe asta, de ce nu? Eu m-am gândit să fiu sub acoperire, m-am îmbrăcat într-o rochie roşie cu un decolteu adânc de preotul nu-şi putea dezlipi ochii de pe bustul meu. A avut loc într-o biserică superbă, nu ştiu dacă am intrat într-o biserică atât de frumoasă”

Oana Zăvoranu