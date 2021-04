Prima decizie a lui Florin Cîțu la Sănătate. Ce a revocat, de urgență, chiar azi

Florin Cițu a preluat interimatul Ministerului Sănătății, după ce Dan Barna a refuzat funcția, în urma demiterii lui Dan Voiculescu. Mai mult, Dan Barna a anunțat că USR-PLUS a decis să îi retragă sprijinul premierului, în urma deciziei. Acum, Klaus Iohannis a semnat decretul prin care Cîțu devine interimar la Sănătate.

În această nouă calitate, Florin Cîțu a revocat ordinul privind modificarea indicatorilor pentru stabilirea carantinei.

Ordinul fusese semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan și publicat în Monitorul Oficial marți seara.

Odată cu demiterea Andreei Moldovan și a lui Vlad Voiculescu, Cîțu a revocat ordinul privind modificarea indicatorilor care instituiesc carantina.

De fapt, acest ordin a stat și la baza demiterii Andreei Moldovan din funcția de secretar de stat și a lui Vlad Voiculescu din cea a conducerii Ministerului Sănătății.

Ordinul fusese modificat fără o eventuală discuție sau acord asupra acestui lucru, așa că premierul a înaintat deciziile de demitere care au fost semnate de președinte.

Dan Barna a fost propunerea lui Florin Cîțu pentru a prelua pentru o perioadă Ministerul Sănătății. Acesta a refuzat, având în vedere că Vlad Voiculescu a fost demis „nejustificat”, lucru care a dus la destabilizarea alinței dintre PNL și USR-PLUS.

Acum, USR-PLUS s-a dezis de Florin Cîțu și a anunțat, oficial, că își retrage sprijinul pentru rămânerea în funcția de premier, tocmai în contextul demiterii lui Voiculescu, o decizie pe care partidul a numit-o „unilaterală și imatură”

”Demiterea ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterală și imatură a premierului Florin Cîțu care pune sub semnul întrebării capacitatea domniei sale de a conduce un guvern de coaliție funcțional. A luat o decizie în mod unilateral, ceea ce este împotriva spiritului în care am format această Coaliție de guvernare. De la bun început am decis să lucrăm în echipă pentru a reforma România și până azi așa au fost luate deciziile comune.

Din acest moment, Florin Cîțu nu mai are susținerea Alianței USR PLUS pentru rămânerea în funcția de prim-ministru.

Încă din prima zi a mandatului său, Vlad Voiculescu a început un proces de reforme pentru realizarea cărora s-a angajat întreaga coaliție, inclusiv domnul Cîțu, atunci când a primit invitația de a-și asuma rolul pe care încă îl deține”, se arată în comunicatul transmis de USR-PLUS.