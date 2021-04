Dan Barna, anunț dureros pentru Florin Cîțu. USR și PLUS au luat decizia radicală

Dan Barna a refuzat să fie ministru interimar la Sănătate, după ce Vlad Voiculescu a fost demis din funcție. El a transmis un mesaj pentru PNL, partidul din care vine premierul care l-a demis pe Voiculescu din funcție.

Dan Barna a declarat că premierul Florin Cîțu nu mai are susținerea USR-PLUS, după demiterea ministrului Sănătății. În cadrul unei conferințe de presă, el a declarat concluziile ședinței de urgență a Birourilor Naționale USR și PLUS.

”Demiterea ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterală și imatură a premierului Florin Cîțu care pune sub semnul întrebării capacitatea domniei sale de a conduce un guvern de coaliție funcțional. A luat o decizie în mod unilateral, ceea ce este împotriva spiritului în care am format această Coaliție de guvernare. De la bun început am decis să lucrăm în echipă pentru a reforma România și până azi așa au fost luate deciziile comune.

Din acest moment, Florin Cîțu nu mai are susținerea Alianței USR PLUS pentru rămânerea în funcția de prim-ministru.

Încă din prima zi a mandatului său, Vlad Voiculescu a început un proces de reforme pentru realizarea cărora s-a angajat întreaga coaliție, inclusiv domnul Cîțu, atunci când a primit invitația de a-și asuma rolul pe care încă îl deține.

Amintim între acestea: transparența actului de guvernare, demararea procesului de depolitizare în sănătate, aducerea de profesioniști la casele de asigurări de sănătate și demararea procedurilor necesare construirii de spitale noi”, se arată în comunicatul USR-PLUS.