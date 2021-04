E oficial: ce se întâmplă cu Florin Cîțu. Klaus Iohannis a semnat decretul deja

După ce Dan Barna a refuzat să preia interimatul Ministerului Sănătății, în urma demiterii lui Vlad Voiculescu, președintele Klaus Iohannis a luat o decizie în acest sens.

Premierul Florin Cîțu s-a autopropus ca ministru interimar al Sănătății, după ce Dan Barna a refuzat propunerea și chiar a transmis, printr-un comunicat, că USR-PLUS nu îl mai susține în funcția de premier pe Cîțu, ca urmare a demiterii lui Vlad Voiculescu.

Așadar, începând de miercuri, Florin Cîțu preia interimatul la Ministerul Sănătății, iar președintele Klaus Iohannis a semnat deja decretul.

„Odată cu propunerea de revocare a lui Vlad Voiculescu i-am trimis președintelui și propunerea de numire a lui Darna Barna. Având în vedere refuzul lui Dan Barna, am înaintat o nouă propunere, în persoana mea, acceptată de președinte. Am avut deja întâlniri cu secretarii de stat, mâine voi avea videoconferință cu șefii DSP. Mâine vom avea ședință de guvern, sunt mai multe acte normative importante pentru toți românii și care nu suportă amânare”, a declarat premierul.

USR și PLUS au convocat o ședință a Birourilor Naționale, după demiterea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sănătății. În urma ședinței, alianța a decis să retragă sprijinul pentru Florin Cîțu.

”Demiterea ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterală și imatură a premierului Florin Cîțu care pune sub semnul întrebării capacitatea domniei sale de a conduce un guvern de coaliție funcțional. A luat o decizie în mod unilateral, ceea ce este împotriva spiritului în care am format această Coaliție de guvernare. De la bun început am decis să lucrăm în echipă pentru a reforma România și până azi așa au fost luate deciziile comune.

Din acest moment, Florin Cîțu nu mai are susținerea Alianței USR PLUS pentru rămânerea în funcția de prim-ministru.

Încă din prima zi a mandatului său, Vlad Voiculescu a început un proces de reforme pentru realizarea cărora s-a angajat întreaga coaliție, inclusiv domnul Cîțu, atunci când a primit invitația de a-și asuma rolul pe care încă îl deține”, se arată în comunicatul USR-PLUS.