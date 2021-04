Iubita lui Vlad Voiculescu, reacție halcucinantă după demiterea acestuia. Paralela ei biblică cu Paștele e aici

Reacțiile venite în ruma demiterii lui Vlad Voiculescu apar de la oră la oră. Printre cei care au reacționat fatidic se numără și iubita fostului Ministru. Laura Ștefănuț a scris un mesaj cu conotații, cel puțin, ciudate, în raport cu decizia de astăzi.

Starea de fapt de astăzi a creat și crează și la această ore un adevărat cutremur în clasa politică românească. Pe rețelele de socializare atât susținători, cât și contestatarii lui Voiculescu umplu pagini cu comentarii.

Laura Ștefănuț, fost jurnalist Digi 24 și activist USR convins, a avut o reacție ahlucinantă astăzi pe Facebook. În comentariul fostei jurnalsite conotațiile biblice aduse în discuție sunt un contrast în raport cu doctrina USR pe care a abordat-o și ea.

Optica tinerei jurnaliste Laura Ștefănuț asupra situație de astăzi este, pe departe, una care nu are nicio legătură cu realitatea. Comentariile au apărut și pe pagina acesteia, multe dintre eie cu tentă ironică la adresa sa. Jurnalista era cea care, înaintea alegerilor locale, anunța că ar fi iubita fostului ministru, retrăgându-se din jurnalismul de investigații din acest motiv.

”Momentan, am hotărât să mă retrag din investigații jurnalistice și să scriu pe secțiunea de Opinii. Fiindcă sunt într-o relație cu candidatul la primărie Vlad Voiculescu. Nu am nicio funcție în campania/partidul lui. N nu am luat vreun ban de la PLUS. Am luat parte la discuții privind campania.

Am recomandat experți cu CV-uri impecabile, de care ar trebui să fim cu toții mândri. Am contribuit la câteva subiecte care m-au preocupat de-a lungul carierei, cum ar fi mediul și probleme care privesc femeile.”, scria Laura Ștefănuț pe Facebook.