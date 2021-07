Dani Oțil și-a unit destinul cu partenera sa, Gabriela, de curând, dar nu toată lumea a fost mulțumită pentru faptul că prezentatorul de la Neatza a organizat nunta. Există câteva neplăceri printre oamenii cunoscuți de acesta.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au organizat nunta în mare secret, imediat cum autoritățile au relaxat restricțiile impuse în contextul pandemic. Alături de ei nu au stat foarte mulți oameni, dar evenimentul a fost unul superb.

Chiar dacă aceștia au trăit clipe frumoase alături de cei dragi, prezentatorul de la Neatza a dezvăluit că nu toată lumea a fost mulțumită. Dani Oțil i-a povestit colegului său, Răzvan Simion, că multe persoane au fost supărate că nu au primit invitație.

Dani și Gabriela Oțil au făcut o ceremonie intimă, la care au participat prietenii apropiați și rudele. Aceștia au petrecut în restaurantul pe care îl deține starul de la Neatza, iar nașii cuplului au fost Tinu Vidaicu și Roxana Ionescu.

Toată lumea a fost curioasă să afle cum s-a simțit prezentatorul de televiziune la propria nuntă, așa că acesta dezvăluia chiar după marele eveniment ce s-a întâmplat, de fapt. Dani Oțil a organizat o petrecere restrânsă.

”Nu a fost o nuntă, a fost teambuilding, din 42 de câți am fost noi, plus fiecare cu cine a venit, am fost doar rudele noastre și voi (n red. cei din platou).

Accept toate răutățile, vă anunț că este tot asa, și căsătorit și nu. Eu de ce nu am liber azi de la muncă?”, a spus Dani Oțil în trecut.