Dani Oțil s-a dat singur de gol. Ce l-a obligat Gabriela Prisăcariu să facă la nuntă: „M-a pus soția cu forța”

Râzi cu poftă la Neatza cu Răzvan și Dani. Matinalii de la Antena 1 sunt puși, din nou, pe șotii. Dani Oțil a dezvăluit ce l-a obligat Gabriela Prisăcariu să facă la nuntă. Prietenul cel mai bun al lui Răzvan Simion s-a supus, iar toată lumea s-a bucurat de povestirea amuzantă.

Ziua și porția garantată de umor la Neatza cu Răzvan și Dani. Simpaticul prezentator Dani Oțil a fost în centrul atenției, după ce chef Nicolai Tand l-a complimentat pentru felul în care dansează. Curios și modest din fire, soțul Gabrielei Prisăcariu a declarat că nu știe la ce se referă prietenul său.

Cu toate acestea, Ramona Olaru l-a dat de gol pe simpaticul matinal, dezvăluindu-le fanilor emisiunii că prietenul cel mai bun al lui Răzvan Simion este, de fapt, un iscusit în ale dansului. Chef Nicolai Tand a descoperit pe Instagram un videoclip în care Dani Oțil dansează o horă populară, spre bucuria bucătarului, despre care toți știu că este un împătimit al muzicii tradiționale românești.

Crezând că chef Nicolai se referă la petrecerea de cununie, acolo unde toți invitații s-au distrat pe cinste, Dani Oțil le-a mărturisit colegilor săi de platou cum a fost obligat de frumoasa lui soție să danseze la nunta lor.

Dani Oțil este un soț grijuliu, matinalul preocupându-se de momentul în care va veni pe lume primul lor copil. Gabriela Prisăcariu a avut mici neplăceri în timpul sarcinii.

Chiar dacă mai are două luni până când va naște, frumoasa blondină a avut câteva probleme cu spatele și spune că soțul ei este un adevărat sprijin pentru ea.

„Durerile de spate îmi mai dau bătăi de cap, în rest sunt ok. Stau în pat liniștită și mă masează Dani. Înainte de sarcină aveam 60 kg, acum am 70. Nu am exagerat niciodată cu mâncarea, iar înainte de sarcină am făcut sport”, a explicat superba Gabriela Prisăcariu pe Instagram.