Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit! Cei doi îndrăgostiți și-au unit destinele oficial ieri, 15 mai, iar acum o să meargă prin viața ca și un cuplu căsătorit. Evenimentul organizat în maximă discreție nu a fost singurul lucru ce i-a surprins pe fani. Aceștia au ales să își aleagă o pereche de nași la fel de faimoși ca și ei, așa că toată lumea a reacționat plăcut când i-a văzut alături de părinții lor spirituali.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu vor deveni părinți pentru prima oară în curând, așa că ei și-au dorit să aibă parte și de un eveniment în care să își sărbătorească dragostea. Zis și făcut, astfel că aceștia au pus la cale o frumoasă petrecere ținută în restaurantul pe care îl deține cunoscutul prezentator de la ‘Neatza cu Răzvan și Dani’, așa că invitații s-au putut bucura de un decor bine pus la punct.

Alături de ei au stat și cei ce le-au devenit părinți spirituali. Este vorba despre Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu, ce s-au distrat de mama focului, fericiți că sunt lângă noile lor rude. Cei doi au întreținut atmosfera și au dansat, bucurându-se pentru reușita prietenilor lor. Cât despre hainele pe care le-au afișat la marele eveniment, Tinu Vidaicu a preferat să poarte un costum negru, iar partenera sa a optat pentru o ținută albastră.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au parte de foarte multe momente frumoase în ultima perioadă. Cei doi s-au căsătorit și și-au promis dragoste eternă, iar primul lor bebeluș este pe drum. Toată lumea spera să îi vadă părinți cât de curând, astfel că în momentul în care matinalul de la Antena 1 a făcut anunțul oficial public pe rețelele de socializare, fanii au fost extrem de încântați.

Pt toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: cand faceți un copil…

Pt toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre…

Pt toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca sa vada si bebelușii insule…

Pt toți…

hai ca am glumit…nu pt voi… Ci pentru noi…o sa avem un copil

Am decis sa spun aici, pt ca in curând mi se va vedea burta si se vor face speculații. Promit sa ma refac repede”, a scris Dani Oțil pe contul său de Instagram.