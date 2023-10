Prezentatoarea de la Pro TV a suferit cinci intervenții chirurgicale imediat ce a ajuns la spital. Grav ce au descoperit medicii

Prezentatoarea emisiunii ”I Like IT” de la Pro TV a suferit cinci intervenții chirurgicale în numai trei ore. Iulia Ionescu suferea de rinita alergică care i-a adus alte grave probleme de sănătate, ce i-au uluit chiar și pe medicii care s-au ocupat de caz. Iată ce simptome a avut și cum se simte în prezent.

Iulia Ionescu (34 de ani) este cea care l-a înlocuit pe George Buhnici la rubrica ”I Like IT”, care a părăsit postul după 15 ani de colaborare. Astfel, în februarie 2020, ea preluat conducerea emisiunii de succes de la Pro TV.

Prezentatoarea TV are o carieră bogată în televiziune, începându-și activitatea la Digi 24, acolo unde a avut diverse roluri, inclusiv redactor și reporter, și a creat două segmente pentru o emisiune din grupul RCS&RDS, numite Trafic și Social Media, precum și Trenduri. În 2011, Iulia a plecat la Kanal D, după care a ajuns la GSP TV și, mai apoi, a devenit corespondent al știrilor Pro TV.

Prezentatoarea emisiunii „I Like IT” a povestit recent despre un episod greu prin care a trecut. Iulia Ionescu a fost supusă la nu mai puțin de cinci intervenții chirurgicale, din cauza problemelor date de rinita alergică.

Într-un interviu pentru actualitate.net, aceasta a dezvăluit faptul că problema de sănătate de care suferea nu a fost o prioritate pentru ea, însă asta până când nu a mai putut funcționa în parametrii normali. Prin urmare, ea a ajuns într-un stadiu în care i-au fost afectate auzul, mirosul și respirația.

„Am tras de o rinită alergică cronică și o sinuzită cronică până când am ajuns să nu mai pot să respir, miros și să aud. Am trecut prin trei intervenții chirurgicale în trei ore. Între timp, am ajuns acasă, respir, dar recuperarea este groaznică și durează.

Când am ajuns la spital, sinusurile mele erau pline de inflamații și puroi. Alergiile nu sunt o glumă. Aveți grijă de voi.”, a mărturisit vedeta trustului din Pache Protopopescu.