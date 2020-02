Cine este Iulia Ionescu, cea care l-a înlocuit pe George Buhnici la PRO TV. Ce făcea înainte la Digi 24

George Buhnici s-a despărțit de PRO TV după 15 ani în care au făcut casă împreună. Prezentatorul a ales să plece complet pe digital, lăsând în spate proiectul ”iLikeIT”. Locul i-a fost ocupat de Iulia Ionescu, care și-a făcut debutul la Digi24. Cine este și ce făcea înainte de televiziune?

Cine este Iulia Ionescu, cea care l-a înlocuit pe George Buhnici la PRO TV?

Pe 26 octombrie 2019, George Buhnici a prezentat ultima ediție a emisiunii ”iLikeIT”, cea mai apreciată emisiune despre tehnologie din România, după 15 ani de lucrat în cadrul postului de televiziune PRO TV. Într-un interviu pentru Adevărul, la un eveniment monden unde a fost întâlnit de jurnaliști, Buhnici a spus că a renunțat la televiziune pentru digital, acum fiind antreprenor full-digital, deținând o companie de media.

„Am ales să plec complet pe digital, am lăsat televiziunea în spate. Sunt antreprenor full- digital acum, am o companie de media. Practic avem nişte site-uri cu care ajungem la un public uriaş. Ce fac acum în urmă cu cinci ani părea un vis frumos, acum 10 ani era imposibil, în urmă cu 15 ani nu îşi imagina nimeni. Dacă voiai să ajungi în fiecare lună la 10 milioane de oameni, în România, nu puteai decât cu televiziunea naţională. Acum poţi face asta cu un cost aproape zero, prin tehnologie”, a spus Buhnici pentru sursa citată anterior.

Ce făcea înainte la Digi 24?

În locul său a venit Iulia Ionescu. Jurnalista a debutat la Digi24, în martie 2012, ca redactor și reporter la știri. De atunci și până în 2020, și-a împărțit zilele între studio, redacție și filmările de pe teren, realizând reportaje pentru departamentul de producție.

„Anii petrecuți la Digi24 au fost decisivi pentru mine. Am învățat foarte multe lucruri aici. Mă mândresc cu faptul că am trecut prin foarte multe etape înainte de a fi realizatorul emisiunii 2.0. Am fost redactor, reporter la stiri, la departamentul de producție, dar am trecut și prin experiența emisiilor LIVE”, a spus Iulia, pentru radardemedia.ro.