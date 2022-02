Povestea Ionelei Guzic, cântăreața care are „60 de câini, 7 cai, un miel, pisici și 2 măgari”. Cât o costă îngrjirea lor EXCLUSIV

Ionela Guzic se numără printre fenomenele din industria muzicală din ultima perioadă. Aceasta a câștigat inimile românilor prin talentul cu care a fost înzestrată. Nu mulți știu că frumoasa artistă are o inimă mare și petrece fiecare clipă liberă cu animalele.

Ionela Guzic, totul despre voluntariat. Cum a început să lupte pentru animale

Ionela Guzic este o mare iubitoare de animale, iar pasiunea ei pentru voluntariat s-a manifestat încă de la o vârstă fragedă. Aceasta a fost marcată de tot ce a văzut în copilărie, așa că s-a hotărât să facă o schimbare în această țară. Vedeta este un adevărat exemplu pentru mulți.

„Am crescut într-un sat din Oltenia, când eram mică erau foarte multe cazuri de abuzuri împotriva animalelor. Casa părinților mei era lângă pădure. Regula într-un sat cu privire la ultima casă are legătură cu a arunca totul, de la gunoaie la animale. M-a afectat foarte mult acest lucru, nimeni nu se implica în salvarea animalelor. Am început în liceu, după ce am terminat școala generală în satul respectiv, să fac voluntariat și să plec în alte țări pentru a lupta pentru drepturile animalelor. Am observat că sunt alte reguli, alte drepturi, alte legi. Mi-am dorit să îndemn oamenii să facă voluntariat, să lupte pentru animale. Este grav dacă încurajezi violența împotriva animalelor. De aici a plecat totul, din mediul rural, mi-am dorit să fac ceva.”, ne-a spus Ionela Guzic, în exclusivitate pentru Impact.ro.

De câte animale se ocupă Ionela Guzic

Animalele pe care le-a salvat Ionela Guzic se află momentan în diferite locații, așteptând să își găsească o căsuță pentru totdeauna. Vedeta se ocupă de toate costurile necesare, dar și de curățenie. Aceasta are numeroase animale, printre care câini, măgari, cai, pisici și un miel.

„Nu am câini de rasă, am doar maidanezi. Mi-am dorit ca schimbarea să plece de la mine. Eu locuiesc momentan la apartament, nu am un teren al meu. Am 5 câini la o curte din București, plătesc pentru ei, alți 10 la Ploiești. Plătesc oamenii să aibă grijă de ei, nu îmi permit să îi țin la apartament, deja am 3 cățeluși. Dau 6.000 de lei pe lună, dar fac și voluntariat. Eu mă ocup de curățenie și de tot ce înseamnă cuști, hrană. Toate animalele sunt înregistrate pe numele meu, am vreo 60 de câini, vreo 7 cai, un miel, pisici și 2 măgari.”, ne-a mai zis aceasta.

Ionela Guzic, despre comentariile negative din mediul online

Vedeta petrece orice moment liber pe care îl are în preajma animalelor. Cântăreața a salvat numeroase necuvântătoare și le-a oferit o nouă viață, însă nu a fost ferită de comentarii negative. Ionela Guzic a recunoscut că anumite reacții din mediul online i-au afectat cariera.

„Aș vrea ca lumea să înțeleagă că nu a fost un moft, oriunde mă duceam la voluntariat trebuia să iau animalele respective, altfel nu aveau șanse. Spre exemplu, dacă nu luam un măgar, acesta era dus la abator. Românii sunt agresivi în privința animalelor, acest lucru m-a afectat din punct de vedere muzical. Oamenii îmi dau mesaje agresive și nu aș mai vrea să mai am parte de ura aceasta, îmi afectează cariera.”, a adăugat artista.

Ce experiență are vedeta

Talentul său a dus-o pe culmile succesului, ținând spectacole în foarte multe țări. Ionela Guzic ne-a povestit că de fiecare dată când mergea în turneu nu uita să facă și voluntariat:

„Eu vreau să îndemn oamenii să facă voluntariat. Eu am fost în turneu muzical în Grecia, în Antalya, așa că mereu când aveam timp liber mă duceam să fac voluntariat, să învăț lucruri, să știu să bandajez. Ne lipsește această parte, oamenii ar trebui să facă voluntariat pentru orice cauză își doresc.”

„Sunt un om simplu”

Cântăreața se bucură de mulți fani, însă este extrem de modestă. Ionela Guzic nu este atrasă de lucrurile materiale, preferând să se implice în voluntariat. Aceasta speră să facă o schimbare în România atunci când vine vorba despre salvarea animalelor.

„Îmi place mereu să vorbesc despre animale, sunt un om simplu, nu port bijuterii, conduc o mașină simplă, pe care am luat-o tot pentru animăluțe. Am cuști pentru cățeluși, ajut oamenii care nu pot să asigure transportul unui animal. Mi-aș dori să mai fac campanii pentru sterlizare pentru ca necuvântătoarele să nu mai fie abandonate. Am dovezi pentru tot ce fac. Acesta este singurul motiv pentru care am rămas în România, puteam să plec de mult în America. Vreau să fac o schimbare, dar peste tot mă duc singură. În Grecia făceam voluntariat cu copiii, am multă experiență.”, a explicat ea.

Ce le pregătește fanilor

Frumoasa artistă nu uită de admiratorii săi, așa că pregătește o surpriză imensă în acest an. Vedeta își dorește să lanseze un nou album pentru ca toți cei care o apreciază să se bucure de piesele sale. Melodia „În lacrimi aș veni la nunta ta” a reprezentat un adevărat fenomen.

„Pregătesc un album, eu cântam folclor, dar mult timp am cântat și muzică lăutărească. Le pregătesc fanilor un altfel de album, am o colaborare cu un producător extrem de talentat. Am remixat o piesă de Crăciun, iar piesa „În lacrimi aș veni la nunta ta” a avut un impact pozitiv. Le pregătesc o muzică etnică combinată cu muzica modernă, dance, house, dar și puțin folclor. Sper ca până în vară să fie gata. Suntem la studio în fiecare zi, cam așa e viața mea. Studio și animale.”, a punctat aceasta.

Ce vis are

Ionela Guzic visează să se bucure de propria casă în câțiva ani. Aceasta vrea să vină un concept inedit atunci când vine vorba despre animale. Vedeta speră să realizeze o mulțime de proiecte pentru a promova adopția necuvântătoarelor printre români: