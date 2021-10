Cele mai frumoase grădini zoologice din România. Unde poți vedea animale deosebite

Când vine vorba de locuri de vizitat în România, cea mai faimoasă atracție pentru turiștii străini ar fi Castelul Bran, popularizat pe scară largă de Bram Stokers „Contele Dracula” drept Castelul lui Dracula. În același timp, în atracția de top a României, putem include și Castelul Peleș, Castelul Corvinilor, Bisericile de Lemn din Maramureș și Bisericile Pictate din Bucovina, precum și orașele medievale Sibiu și Sighișoara. Dar turiștii pot vizita și ale locații din orașele mari. Este vorba de cele mai frumoase grădini zoologice din România, majoritatea dintre ele având specii exotice de păsări, animale sălbatice și, în unele cazuri, chiar specii rare. Așa că dacă ai chef de o plimbare mergi și pe la grădina zoologică.

Locuri de vizitat în România

În afară de celebrele mânăstiri din Bucovian, sau Piața Mare din Sibiu, în România există și unele din cele mai frumoase grădini zoologice din această parte de Europa. Multe dintre acestea au specii rare de păsări, specii de animale sălbatice spectaculoase și nu numai. Multer dintre aceste grădini zoologice, de-a lugul anilor, și-au îmbogățit colecțiile cu alte specii aduse din alte zone ale lumii, și li s-au creat condițiile propice de a trăi aici și de a putea fi admirate de turiștii români și nu numai.

Grădina zoologică din Târgu Mureș, cea mai mare din țară

De exemplu, cea mai mare grădină zoologică din România se află la Târgu Mureș. În 2016 grădina afost inclusă pe harta mondială a grădiniilor zoologice, potrivit directorului instituției, Horațiu Gorea. A fost fi prima grădină zoologică din România care intra în această hartă globală.

Grădina zoologică din Târgu Mureș găzduieşte în jur de 500 de animale din 80 de specii, și a fost înfiinţată în anii ’60. Se întinde pe mai mult de 40 de hectare și atrage peste 200.000 de vizitatori anual. A fost modernizată înperioada 2013-2016, beneficiind de o finanțare europeană de peste 4 milioane de euro, fiind administrată de Primăria Târgu Mureș.

Pe lângă investițiile în infrastructură și animale noi, personalul grădinii zoologice a primit și o pregătire specială realizată de experți internaționali de la The Shape of Enrichment INC și de la Asociația Europeană a Grădinii Zoologice. Situată pe strada Verii din Târgu Mureş, grădina zoologică poate fi vizitată zilnic între orele 09:00 şi 20:00.

Alte grădini zoologice ce merită vizitate

În afară de bijuteria de la Târgu Mureș, turiștii mai poti vizita și Grădina Zoologică din București, situată în afara orașului, la Băneasa, care adăpostește de aemenea specii rare, exotice, din regnul animal și superbe sepcii de păsări. Alte astfel de locații se regăsesc în majoritatea orașelor mari care au dezvoltat de-a lungul anilor atracții turistice.

Delfinariu, este una din marile atracții în orașul de pe malul Mării Negre, în curtea acestuia regăsindu-se și o mică rezervație de animale și specii de păsări rare, cunoscută sub numele de „Microrezervația Constanța”. Un alt loc de vizitat, și la fel de spectaculos, este grădina zoologică din Brașov, care are și ea o vechime considerabilă, și un număr important de specii de animale și păsări.

Grădina Zoologică din Oradea, punct important de atacție din oraș

Grădina Zoologică din Oradea este un punct important de atacție din oraș, numărul turiștilor care vin aici crescând de la an la an. În Râmnicu Vâlcea dacă ajungi, găsești și aici specii rare, unele chiar unicat, în grădina zoologică de aici, una cochetă și plină și de specii diferite de flori. Iar dacă ajungi în Călărași, aici te așteaptă „Zoo Parc Călărași”, modernizată și ea în ultimii ani, iar cei de aici au grijă de câteva zeci de specii de animale și păsări exotice.

La poalele Tâmpei găsești o grădină zoologică

În orașul de sub Tâmpa, în Timișoara vei da de o grădină zoologică destul de mare și de încăpătoare pentru multe feline, psări exotice, și diferite specii de șerpi, unele locale, altele exotice și periculoase, dacă ajungi la grădina zoologică „Carpat Zoo”. Și tot în Timișoara te poți plimba prin „Grădinile zoologice”, unde totul este frumos așezat, trecând printr-o pădure cu potecă de stâncă și ajungând la cuști cu cămile, zebre, și alte animale.

La Grădina Zoologică din Bîrlad, dacă ajungi, ai să vezi animale care sunt bine tratate, iar grădina zoologică este una curată. Mai aproape de București se află cocheta Grădină Zoologică din Pitești sau cea din Ploiești, sau la Reșița poți vizita și aici grădina zoologică, una mică, dar plină de specii interesante.

Concluzie

România are multe lucruri de arătat lumii, de la castele istorice, palate cochete și luxoase și până la vârfuri de munte și locuri parcă uitate de lume. Dar între toate acestea sunt și grădinile zoologice din orașele românești care-și așteaptă turiștii.