Ce a ajuns să facă Tavi Clonda pentru bani acum. Soțul Gabrielei Cristea nu are multe spectacole (exclusiv)

Tavi Clonda este un bărbat împlinit. Are o soție frumoasă și celebră și două fetițe pe care le iubește nespus de mult. Pe plan profesional, lucrurile nu stau așa de bine pentru soțul Gabrielei Cristea, care a trebuit să găsească soluții inedite pentru a face față cheltuielilor zilnice. Ce a ajuns să facă Tavi Clonda pentru bani acum.

Tavi Clonda a făcut 42 de ani, dar și-a amânat petrecerea pentru data de 23 septembrie, când o va sărbători și pe fiica lui, Victoria. Contactat de reporterii Impact, artistul a dezvăluit ce face mai nou pentru bani. Soțul Gabrielei Cristea nu mai are multe spectacole, în ultima perioadă, dar a găsit soluții care să-i aducă profit.

”Cum m-am trezit, m-am dus la fete. Astăzi (n.r. – 15 septembrie) vom sta prin jurul casei, cuminței. O să facem petrecere mai mare de ziua Victoriei, pe 23 septembrie. Atunci o să fie un pic mai măricică, și tot într-un weekend, nu are rost să fac două mai mari, la distanță așa de mică. Atunci ne vom sărbători amândoi”, a precizat artistul.

Sectorul artistic a avut foarte mult de suferit din cauza pandemiei de coronavirus. Lipsa spectacolelor a fost resimțită din plin de cântăreții români, care s-au văzut nevoiți să se reprofileze sau să accepte bani puțini pe câteva piese. Tavi Clonda, soțul Gabrielei Cristea, nu mai are spectacolele de altădată, dar se bucură că are totuși activitate.

Mai nou, artistul merge la petreceri mai micuțe, ce-i aduc aminte de anii liceului, când acesta cânta la chitară. Solistul merge la mai multe evenimente de acest fel, cum ar fi zile de nașteri, sau un team-building ce a avut loc la Fundata.

”Spectacolele s-au reluat, dar nu cu foc. S-au mai făcut, am și cu band-ul, doar că lumea s-a schimbat puțin. Am joburi mai mici, private, cu 20-30 de persoane, unde mă duc cu chitara, ca în liceu, sau cu o formulă restrânsă, cu pianistul și cu mine. Sunt foarte mișto, ne-am întors puțin la origini, fac un show drăguț și așa. Chiar mi-au plăcut petrecerile astea mai mici, mai intime, care au farmecul lor. Acum e cam greuț cu instrumentiștii, dar dacă sunt cântări apar și aceștia..Am avut o zi de naștere, un team-building, petreceri private de orice fel. Am fost la munte acum o săptămână, la Fundata. La nunți merg cu band, fiind vorba de un eveniment mai mare”, a declarat Tavi Clonda pentru Impact.