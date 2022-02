Povestea doctorului Wargha Enayati de la Imperiul Leilor. Prima afacere cu care a dat chix nu e pe domeniul studiat

Mâine, 9 februarie, de la ora 21:30, la Pro TV începe al treilea sezon al show-ului Imperiul Leilor, iar investitorii sunt mai pregătiți ca niciodată să finanțeze idei ingenioase de afaceri. Printre cei cinc Lei de la Imperiul Leilor este și dr. Wargha Enayati. El este medic cardiolog și fondatorul Rețelei Private Regina Maria și al Enayati Medical City. Acum, Wargha Enayati este pregătit să investească în afaceri care pot să contribuie la binele societății.

Dr. Wargha Enayati a venit azi la emisiunea La Măruță. Acesta a dezvăluit ce fel de afacere caută și ce însemnă pentru el a fi un „adevărat Leu”.

„E ciudat ca medic să intri în așa o emisiune, dar am învățat să o iubesc. Eu am vrut sa arăt, să schimb imaginea unui Leu. Un adevărat Leu gândește ca orice face are si un avantaj pentru cei din jur. Dacă avantajul este doar pentru el, atunci este o pisică. Îmi iubesc semenii. A fost ziua mea acum cinci zile, sunt un Varsator convins. Niciodată nu m-am oprit în a exersa medicina. În dimineața asta am avut consultații, eu consult în fiecare zi de marți.