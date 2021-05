Postul TV care l-a interzis pe Dan Bittman. Artistul nu mai are intrare la el, deloc EXCLUSIV

Dan Bittman, solistul care, în pandemie, a spus că a ajuns la fundul sacului, din cauza măsurilor de protecție, considerate de el exagerate, este supărat că televiziuni și posturile de radio importante îl evită, de ceva vreme: “Nu credeam că, la 31 de ani de la schimbarea acelui regim politic, în care nu puteam vorbi liber, opiniile publice mai pot fi cenzurate. Uneori, mi se pare mai rău decât înainte de 1990”, ne-a declarat solistul trupei Holograf, pentru Playtech.ro.

Dan Bittman (59 de ani) susţine că, în ultima vreme, este tratat ca un paria. Artistul a constatat că televiziunile şi radiourile de marcă, care altădată îl invitau, l-au trecut “la index”, după ce el a contestat măsurile guvernanţilor, la vreme de pandemie:

“Nu credeam că, la 31 de ani de la schimbarea acelui regim politic, în care nu puteam vorbi liber, opiniile publice mai pot fi cenzurate. Uneori, mi se pare mai rău decât înainte de 1990. Nu am fost niciodată împotriva unor măsuri clare şi ferme, dar am criticat acel tip de măsuri haotice, care nu au făcut nimănui bine. Am avut nevoie de decizii luate pe baze solide, iar asta nu s-a întâmplat întotdeauna. Acum constatat că televiziuni centrale, precum PRO TV, sau radiouri, precum Europa FM, care s-a lansat cu un concert marca Holograf, evită să mă mai cheme în studiourile lor fiindcă am avut curajul de a-mi exprima liber opiniile. Cei care s-au supărat pe mine o fac, după mine, fie din trufie, fie din lipsa de putere de a dialoga”, a declarat Dan Bittman pentru Playtech.ro.