Dan Bittman, anunț surpriză: a decis să se vaccineze. Ce marcă a ales, de fapt: ”În alea am încredere” VIDEO

După 1 an de pandemie în România, artistul a ales să se inoculeze. Dan Bittman a făcut un anunț surpriză: a decis să se vaccineze. Dar nu va opta pentru noua tehnologie care a ieșit pe piață în ultimul an, din lipsă de încredere. Aflați mai jos ce marcă de vaccin își dorește solistul trupei Holograf.

Cântărețul, care în ultimul an a avut doar 2 sau 3 concerte și s-a declarat la un pas de faliment, a decis să se inoculeze. Dan Bittman își dorește să se vaccineze cu serurile tradiționale, preferând vaccinul Johnson & Johnson. Cu toate acestea, artistul s-a arătat interesat și de produsul AstraZeneca din Marea Britanie.

În cadrul unei emisiuni de sâmbătă seară de la B1 TV, Dan Bittman a șocat. Artistul a mărturisit că el își dorește vaccinarea anti-covid-19 cu un ser ce folosește o tehnologie tradițională. Acesta a mărturisit că nu are încredere în serurile Pfizer sau Moderna, cele care folosesc tehnologia ARN mesager.

”După un an de zile şi toate măsurile luate, suntem în aceeaşi situaţie iar poporul a fost foarte obedient. A respectat măsurile impuse şi, cu toate acestea, suntem într-o situaţie gravă.

Respect legea şi am respectat-o în tot acest an. Dar am senzaţia că oamenii care ne impun aceste restricţii vor să ne ducă într-o situaţie de criză. Vor neapărat să o facă…

Nimeni nu doreşte, de fapt, să îmbunătăţească ceva. Dimpotrivă. Doreşte să aibă cifre. Doreşte să vândă în continuare marfă: medicamente, teste, vaccinuri. Ce rost are să discutăm? Suntem în aceeaşi situaţie ca atunci când nu exista vaccin. Ba chiar mult mai rea”, a spus Dan Bittman în cadrul emisiunii de la B1 TV.