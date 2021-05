Dan Bittman șochează din nou. Ce a spus despre Florin Cîțu și vaccinare: ”Nu are puterea”

Dan Bittman a devenit o voce critică la adresa guvernanților pentru proasta gestionare a Pandemiei. Nu de puține ori a șocat prin declarațiile sale dure. În același timp celebrul cântăreț recunoaște că este adeptul teoriilor conspirației, dar cu toate astea s-ar vaccina, dar nu cu orice fel de vaccin.

Nu de puține ori celebrul solist Holograf a vorbit în spațiul public despre faptul că nu crede în Pandemie. A recunoscut, de asemenea, că este adeptul teoriilor conspirației și că totul nu este altceva, decât o bulibășeală. În ultima vreme a devenit și mai acid, când vine vorba de autorități și gestionarea situației din țară. În același timp s-a arătat sceptic cu privire la deciziile luate în ultima vreme, declarând:

”Sceptic am fost de măsurile guvernului, în general nu sunt sceptic, ci optimist, și iată că am supraviețuit anul acesta, în pandemie. Dar nu vreau să-i spun pandemie, ci marea bulibășeală”, a spus Dan Bittman, duminică, la Antena 3.

Deși sceptic, după propriile declarații, Dan Bittman reușește să surprindă din nou. În aceeași intervenție de la Antena 3, Dan Bittman a vorbit despre actualul premier, Florin Cîțu. Declarația sa i-a luat pe mulți prin surprindere, având în vedere că a fost unul din criticii vehemenți ai orânduirii guvernamentale actuale.

”Cred că premierul e între ciocan și nicovală. Eu îl susțin într-un fel, că văd că ar încerca să facă lucrurile să funcționeze. Dar cred că nu are puterea să meargă mai departe. Iar ce spune el e pentru a împăca și capra și varza.

După ce a dezaprobat vaccinul anti-covid, se pare că solistul și-a schimbat decizia. Ca fiecare dintre noi, a trecut prin momente grele în acest un an și jumătate. A ajuns aproape de faliment, iar concertele au fost din ce în ce mai puține.

Întrebat fiind dacă solistul crede în noile vaccinuri, Dan Bittman a spus că, cel puțin nu în cele bazate pe noua tehnologie ARN mesager. Cu toate astea Bittman a decis, totuși, să se vaccineze, spre surprinderea tuturor. A și anunțat cu ce vaccin va dori să se imunizeze, fiind vorba de vacinul de la Johnson & Johnson, bazat pe tehnologia clasică.

”Nu m-am vaccinat, dar mă voi vaccina. Am așteptat vaccinul Johnson & Johnson. Mi se pare mai tradițional și în alea tradiționale am încredere. Nu am încredere în astea cu ARN Mesager ca Pfizer și Modernă.

Unii spun că e foarte bine, alții spun că ni s-ar schimba celula, ADN. Că vom fi sterilizați, ca să ajungem din nou la câteva miliarde, așa se spune, așa ar vrea unii. Sunt niște teorii, nu ale conspirației, niște teorii. De asta aștept pe cel de la J & J.” spunea Dan Bittman.