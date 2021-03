Porecla neștiută a lui Chef Cătălin Scărlătescu. Mulți s-ar jena dacă ar fi numiți astfel

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai iubiți chefi din România. Cunoscut pentru ambiție, profesionalism și un simț dezvoltat al umorului, românii par să-l cunoască de o viață pentru că apare de foarte mulți ani la televizor. Cu toate acestea, nimeni nu știa care este porecla celebrului jurat de la Chefi la Cuțite. Mulți s-ar jena dacă ar fi numiți astfel.

A fost la Masterchef, la Hells Kitchen și, de câțiva ani, la Chefi la Cuțite. Chef Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai îndrăgiți bucătari din România, gurmand înrăit, etern iubitor al mâncărurilor bune și a oamenilor veseli. Simpaticul chef face echipă grozavă cu Chef Sorin Bontea și Chef Florin Dumitrescu în cadrul celui mai urmărit show culinar din România. Pe el îl știe toată țara, dar puțini sunt cei care știu care este porecla celebrului bucătar.

Vă vine să credeți sau nu, lui Chef Cătălin Scărlătescu i se mai spune Tataia. Deși acest apelativ ar putea fi considerat deranjant pentru alții, pe chef Scărlătescu nu-l deranjează, fiind cunoscut pentru simțul său dezvoltat al umorului. De unde provine porecla Tataia? Simplu. De la faptul că podoaba capilară l-a părăsit de acum câțiva ani și datorită staturii sale corpolente.

Deși astăzi este unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți chefi din România, Cătălin Scărlătescu a muncit din greu, încă de foarte tânăr, pentru a ajunge unde este în prezent. Pentru a parafraza celebrele versuri „ca la 20 de ani, fără griji și fără bani” ale melodiei trupei Voltaj, Cătălin Scărlătescu a trăit acest sentiment pe propria piele.

Curajos și ambițios din fire, juratul de la Chefi la Cuțite a plecat în Italia când avea doar 20 de ani, deși nu cunoștea deloc limba italiană. A lucrat pe vapor timp de mulți ani până să se întoarcă, înapoi, în România, aici unde și-a văzut cu ochii visul îndeplinit, acela de a fi unul dintre cei mai mari chefi.

„Am plecat în 1990 în Italia. M-am angajat la Bologna, într-un restaurant, nu ştiam limba, mă trimitea patronul în beci după cartofi, iar eu îi aduceam ceapă. Am făcut un curs de preparat peşte la Academia Gastronomică Kempinski din Berlin. Abia la Koln, am dat peste mentorul meu, Filippo Nisi, un sicilian care ţine de 25 de ani o cârciumă, într-un oraş cu peste 5.000 de restaurante. M-a angajat dupa ce mi-a zis să-i tai o ţelină, i-am taiat-o şi am aruncat-o în tigaie”, a declarat chef Cătălin Scărlătescu pentru EVZ, acum ceva timp.