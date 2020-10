Polițistul Marian Godină a refuzat să facă testul covid-19. Cum și-a motivat gestul deși e pandemie

Polițistul Marian Godină a refuzat să facă testul covid-19, fără să dea mai multe detalii despre starea lui de sănătate. Acesta a publicat un mesaj pe contul lui oficial de Facebook în care a lămurit situația.

Cu toate că reprezintă o autoritate a statului, polițistul Marian Godină a refuzat să facă testul covid-19. Acesta a și motivat decizia lui care este ușor de înțeles. Din cauza prețului ridicat pentru un singur test covid – 380 de lei, cum informează chiar Marian Godină -, polițistul a ales să nu își facă testul.

Singura persoană care se va testa e Georgiana, iubita lui. Conform logicii pe care polițistul Marian Godină o are, daca ea e pozitivă este și el. Și invers, evident: dacă ea e negativă, este și el. Din fericire, rezultatele testului au venit în cursul zilei de sâmbătă și iubita lui Marian Godină nu are covid-19.

”Pentru că am umblat prin toată țara și încep serviciul, am considerat fair-play să ne facem testele Covid, ca să nu mă duc la muncă și să îmbolnăvesc și pe alții.

Am căutat o clinică privată și am aflat că prețul este de 380 de lei. Să dau 760 de lei așa dintr-un foc nu mi-e tocmai ușor, iar să mă învârt să-l fac cumva gratis, pe banii statului, am zis că-i imoral, așa că am decis să se testeze doar Georgiana, fiind clar că dacă are ea, am și eu, iar dacă nu are ea, nu am nici eu.

Ieri și-a făcut testul și azi i-a venit rezultatul. E negativ. Concluzia e că ori masca și spălatul mâinilor chiar sunt foarte eficiente ori am fost norocoși și nu ne-am aflat nicio clipă în apropierea cuiva contagios”, a scris Marian Godina pe pagina lui de Facebook.