Ce a pățit Marian Godină, la admiterea în școala de Poliție. Imaginile neașteptate

Marian Godină, polițistul vedetă pe rețelele de socializare, a rememorat zilele acestea momentul de intrare la școala de subofițeri de la Câmpina. Iar amintirile, după cum povestește acesta, nu au fost din cele mai plăcute.

Marian Godină intra la Școala de subofițeri de la Câmpina în septembrie 2005. Polțistul povestește că, fiind proaspăt admis, aștepta cu nerăbdare începerea școlii. Atunci când a plecat și-a lăsat părinții și iubita de la acea vreme acasă. Recunoaște că, deși intrase o signură dată, doar la examen, cunoștea școala în totalitate.

Marian Godină se aștepta, ca odată ajuns acolo, să aibă parte de un fel de hotel de minim trei stele, cu trei mese pe zi, sală de forță dotată bine, ceva cursuri și mult timp liber în care să se poată odihni și merge la sala de sport. În cartea publicată de Marian Godină descrie cu lux de amănunte momentul de început la Școala de la Câmpina, dar și despre alte momente, hazlii, serioase, și nu numai.

”Venind ziua cea mare, anul 2005, prin septembrie parca, mi-am luat valiza pregatita cu vreo saptamana inainte. Am plecat voios spre gara, salutandu-mi parintii si spunandu-le vesel ca nu ma voi intoarce prea curand. Tatal meu radea si imi spunea ca habar nu am ce ma asteapta si ca peste trei zile am sa vreau acasa.

Dupa vreo 2 ore cu trenul, am ajuns in gara din Campina. Eram alaturi de alte cateva sute de elevi din toate colturile patriei. Auzeai fel si fel de regionalisme, predominand vestitul perfect simplu al oltenilor. Intrand pe poarta scolii, un ofiter m-a intrebat cum ma cheama iar dupa ce m-a cautat intr-un teanc de liste mi-a raspuns pe un ton autoritar: detasamentul 2, clasa 22, etajul 3, dormitorul 5.”, scrie în cartea sa Marian Godină.