Nepotul lui Marian Godină a fost umilit și refuzat de învățătoarea lui din cauză bolii sale

Copiii speciali parcă nu-și găsesc locul într-un stat infirm. Trăim într-o țară în care guvernul nu vede și nu aude problemele copiilor cu autism. Există o lege care prevede servicii gratuite pentru ei și există și o strategie pentru ca aceștia să fie ajutați să ducă o viață normală. Ambele sunt inaplicabile. Cât despre nedreptate și calvarul prin care trec părinții lor, ele se întețesc pe zi ce trece. Ultima întâmplare care întărește cele descrise este scrisă de polițistul Marian Godină, pe pagina sa de Facebook, și vine din sânul familiei sale.

Sora lui are un băiețel în vârstă de 6 ani, pe nume Sebi, care suferă de tulburări de spectru, o formă de autism. După prima zi de școală, când s-a dus să-l ia, mama copilului a fost înștiințată de către învățătoare că nu-l mai poate primi pe acesta. Ceilalți copii nu-l acceptă, iar unii părinți se gândesc să-și mute copiii.

Învățătoare: „Copiii s-au bucurat că Sebi nu a mai venit la școală”

„După prima zi de școală, când s-au dus să-l ia, învățătoarea i-a zis că nu-l mai poate primi, că ceilalți copii nu-l acceptă, că unii părinți se gândesc deja să-și mute copiii și că ar fi bine să repete grădinița.

A doua zi, Sebi s-a trezit și a întrebat de ce nu mai merge la școală, pentru că sora mea a înțeles că acolo nu-l mai poate duce.

După ziua în care nu a fost la școală, învățătoarea a ținut să o sune pe sora mea și să îi spună că „vaai, să știți că așa s-au bucurat copiii că nu a mai venit Sebi la școală!”

Cum cizmarul umblă cu ghetele rupte, la fel am procedat și eu.În timp ce m-am implicat pentru a ajuta, cu ajutorul… Publicată de Marian Godina pe Joi, 17 septembrie 2020

La punctul ăsta deja tremuram de nervi. Am întrebat-o cum o cheamă pe această doamnă învățătoare, însă sora-mea mi-a repetat că nu vrea să facă tam-tam și că voia doar să vorbească cu mine, să se mai liniștească și că nu are importanță cum o cheamă pe învățatoare. Pentru mine chiar are, așa că am aflat rapid că pe doamna învățătoare, de la Școala Generală nr. 11 din Brașov, o cheamă Pirpiliu Ana-Maria. Domna Pirpiliu, v-ați ales tare greșit profesia, pentru mine sunteți o rușine a umanității”, este o parte din mesajul scris de Godină pe rețelele de socializare.