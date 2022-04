Planul pe care îl are Bianca Drăgușanu de Paște. De ce nu va mai merge în Dubai EXCLUSIV

Bianca Drăgușanu, nevoită să renunțe la vacanța din Dubai. Ce s-a întâmplat cu vedeta și cu fiica sa, a explicat în exclusivitate pentru Impact.ro. Fosta asistentă tv își plănuise să-și ducă mama și fiica pentru prima oară, în vacanță, în Dubai. Decizia vine, după ce a decis să încheie relația cu Gabi Bădălău. Cei doi s-au despărțit în urma scandalului în care blondina a intrat în apartamentul în care acesta se afla cu mai multe persoane și i-a bătut pe petrecăreți cu un tocător de lemn. Bianca s-a îmbolnăvit însă, după ce cu o zi înainte și fiica sa avusese frisoane și febră mare.

Bianca Drăgușanu pare să fi lăsat în urmă scandalul de joia trecută, al cărei protagonistă a fost. La acel moment vedeta a intrat peste iubitul său și invitații acestuia și i-a luat la bătaie pe petrecăreți cu un tocător de lemn. Blodina refuză să mai vorbească despre Gabi Bădălău. De fapt refuză să vorbească despre tot ce are legătură cu acesta. Mai mult, deși cei doi își plănuiseră să petreacă împreună, de Paște, câteva ore, Bianca și-a schimbat programul. Acesta nu-l mai include pe fostul iubit.

Fosta asistentă tv își propusese să-și ducă mama și fiica pentru prima oară în vacanță, în Dubai. Doar că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Mai mult, vedeta a trecut prin niște momente cumplite, întrucât fiica sa a avut febră foarte mare și frisoane. „Nu știam ce să-i mai fac. M-am aplecat asupra ei și m-am rugat să se facă ea bine și să-mi transmită mie starea ei”, a mărturisit aceasta pentru impact.ro

A doua zi după ce a avu grijă de fiica sa și a lui Victor Slav, Bianca a început, la rându-i, să aibă aceleiași simptome.

„Am mare putere energetică. Sofia e ok acum, eu am dureri mari în gât, abia vorbesc și am făcut și febră. Nu am fost la medic, pentr că de fiecare dată știu cum să mă tratez.

Acum sunt pe antibiotice. Astfel că, a trebuit să renunț la vacanța din Dubai. Vom petrece Paștele în familie, nicăieri nu-i mai bine ca acasă. Dar vom merge în Dubai săptămâna viitoare”, ne-a mai spus Bianca Drăgușanu.