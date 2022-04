Ce a pățit Bianca Drăgușanu când s-a dus la bancă pentru o poprire. E prea scârbos: „Am încremenit”

Bianca Drăgușanu a avut parte de o surpriză astăzi, după ce a fost la o bancă din București. Vedeta s-a prezentat pentru a verifica un cont, însă a rămas șocată când a aflat de ce nu poate scoate banii. Întreaga întâmplare a împărtășit-o cu fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare.

În această dimineață, Bianca Drăgușanu a mers la bancă pentru a verifica un cont de care uitase, însă a avut parte de o surpriză când a aflat că are poprire pe cont. Totul s-a întâmplat din cauza unei amenzi mai vechi pe care vedeta a primit-o în timpul pandemiei.

Bianca s-a judecat în instanță, iar judecătorii i-au dat câștig de cauză, motiv pentru care vedeta a fost surprinsă atunci când a aflat că nu poate accesa banii din contul respectiv. O angajată a băncii respective s-a oferit să o ajute să-și rezolve problema, însă Bianca a avut parte de o surpriză.

Nu este vorba despre conturile sale, ci de faptul că a observat, pe umărul celei care se documenta cu privire la problema ei, un gândac foarte mare. Speriată deoarece are fobie de gândaci, Bianca și-a făcut curaj și a dat gândacul jos de pe umărul angajatei cu telefonul.

,,Foarte drăguță domnișoara, dar în timp ce mă ajuta, pe umărul ei se plimba un gândac, eu n-am văzut în viața mea un gândac mare cât o palmă. Am încremenit și nu știam cum să-i spun că are ditamai gândacul care se plimba pe ea și mai avea puțin și îi ajungea la ureche. Nu am văzut în viața mea gândac mai mare decât ăla. O să visez urât la noapte. O să-mi iau spray paralizant pentru gândaci și o să umblu cu el, de acum.”, a declarat Bianca Drăgușanu pe Instagram.