Phoenix CSU Simona Halep are probleme mari. Nu multă lume știe că o echipa de baschet feminin din România poartă numele marii jucătoare de tenis. Fostul lider mondial a fost de acord cu acest lucru în august 2020, iar fosta CSU Știința Constanța și-a schimbat numele în cel de acum. Dar actuala Phoenix CSU Simona Halep se confruntă cu o situație dificilă, în ciuda faptului că a reușit să acceadă în Final Four-ul Ligii Naționale de baschet din România.

Phoenix CSU Simona Halep are probleme mari. În august 2020, fostul lider mondial câștiga turneul de la Praga, după o finală în care a spulberat-o pe belgianca Elise Mertens. Era cel de-al 21-lea titlu cucerit de jucătoarea din Constanța.

Simona Halep și-a dat acordul, în aceeași lună, ca numele său să fie purtat de echipa de baschet feminin din prima divizie, CSU Ştiinţa Constanţa.

Simona Halep a purtat noroc echipei dobrogene, până acum. În sezonul trecut aceasta a reușit să termine pe locul 6, iar în cel actual s-a calificat chiar în Final Four-ul Ligii Naționale de baschet feminin.

Însă, în ciuda performanțelor sportive, formația ce poartă numele marii campioane se află în prag de destrămare din cauza problemelor financiare. Acest lucru a fost anunțat chiar de președintele clubului, Cristian Mănăstireanu.

„Este o situaţie grea la club şi, din trista experienţă din ultima perioadă, am ajuns la concluzia că aici, la Constanţa, nu interesează pe nimeni performanţa. Avem mari datorii către jucătoare, singuri nu mai putem face faţă cheltuielilor.

Bugetul total alocat de autorităţile locale este de 1,1 milioane de lei, incomparabil cu cel al altor cluburi, care nu au rezultatele noastre. Cel mai probabil, vom mai putea disputa cele două jocuri cu Alexandria, apoi vom înainta adresa oficială către Federaţia Română de Baschet, prin care ne anunţăm retragerea din campionat.

Este regretabil că s-a ajuns în acest punct, în care, cu puţină şansă şi atenţie, am fi putut chiar obţine medaliile de bronz. Solicitarea de suplimentare a bugetului a întârziat şi ea, astfel că s-a încheiat perioada de transferuri şi nu am mai putut întări lotul cu două jucătoare care ne-ar fi ajutat mult în play-off. Sper ca sancţiunile ce vor fi dictate de federaţie să fie cât mai blânde”, a declarat, pentru ziarul Cuget Liber, preşedintele CS Phoenix, Cristian Mănăstireanu.