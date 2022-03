Laude majore pentru Simona Halep. În ciuda problemelor medicale cu care se confruntă, jucătoarea din Constanța a rămas un reper major pentru lumea tenisului. După ce a jucat în semifinale la Indian Wells, românca a fost nevoită să se retragă de la Miami, din cauza unei accidentări la coapsa stângă. Dar Simona Halep a fost elogiată chiar de tenismena care va deveni, de luni, noul lider mondial WTA, după retragerea din tenis a australiencei Ashleigh Barty.

În inima mea, știu că este bine. Sunt foarte recunoscătoare pentru ce mi-a oferit tenisul. Știu că e momentul potrivit să mă retrag și să-mi urmăresc alte visuri. Mă gândesc la asta de foarte mult timp”, a spus Barty, într-un interviu pentru The Guardian Australia.

Simona Halep va rata și partida din Billie Jean King Cup, fosta Fed Cup, ce va avea loc în 15 și 16 aprilie, contra Poloniei, în deplasare. Dar românca a devenit deja un reper pentru celelalte jucătoare din circuit, prin performanțele, dar și prin voința arătată de-a lungul carierei.

Despre Simona Halep a vorbit în termeni elogioși chiar noul lider WTA, poloneza Iga Swiatek. După semifinala de la Indian Wells, cele două s-ar fi putut întâlni chiar în meciul din Fed Cup, din aprilie. Swiatek a vorbit despre întâlnirea contra României, dar și despre Halep.

Fed Cup este mereu o competiție diferită, în echipă, vin mulți fani. Este o competiție stresantă, nu am multă experiență în Fed Cup. Am jucat de trei ori și mereu am avut meciuri grele. Nu știu deocamdată împotriva cui o să joc… nu știam că Simona nu va juca. Probabil va fi Sorana (n.r. – Sorana Cîrstea a anunțat că nu va face parte di echipa României)”, a spus Swiatek, conform digisport.ro.