Veste teribilă pentru Simona Halep la Miami. Fostul lider mondial a fost nevoită să se retragă de la turneul din Florida. Ea urma să joace în turul 2, joi seara, cu australianca Daria Saville. Campioana noastră a anunțat cu câteva ore înainte de meci că a suferit o accidentare la coapsa stângă, cea la care a acuzat dureri și la Indian Wells Dar Simona Halep se confruntă, se pare, cu o problemă medicală diferită de cea din competiția din California.

De altfel, Halep și-a protejat cu un bandaj elastic zona afectată pe toată durata antrenamentelor efectuate la Miami. Ea recunoscuse, cu câteva zile în urmă, că fce acest lucru preventiv și că încă mai resimte dureri, dar era optimistă în privința participării la turneu.

„Da, protejez un pic, am niște dureri, dar nu este o accidentare gravă. Am făcut o ecografie care mi-a arătat că nu este ceva grav, dar se poate agrava cu jocul. Însă o să am grijă cât pot de mult”, declara Simona Halep pentru Digi Sport.