Perseide 2024. Cum și când poți să vezi cea mai puternică ploaie de meteori din acest an

În fiecare an, în perioada verii, cerul nopții devine un adevărat spectacol cosmic datorită ploii de meteori cunoscută sub numele de Perseide. Pentru iubitorii de astronomie și curioși, 2024 promite să fie un an deosebit, cu o ploaie de meteori deosebit de spectaculoasă. Iată cum și când poți să te bucuri de acest fenomen astral fascinant.

Apogeul Perseidelor și când să te pregătești

Apogeul ploii de meteori Perseide din 2024 va avea loc în noaptea de 11 spre 12 august, potrivit Live Science. În această noapte, cerul va fi presărat cu până la 75 de meteoriți pe oră, adică aproape un meteorit pe minut.

Perseidele sunt cunoscute pentru intensitatea lor și pentru faptul că oferă unul dintre cele mai frumoase spectacole de stele căzătoare ale anului.

Chiar dacă apogeul va dura doar câteva ore, meteoriții vor fi vizibili până pe 1 septembrie, așa că vei avea mai multe ocazii să te bucuri de acest fenomen.

Cum să te pregătești pentru observare

Pentru a viziona ploaia de meteori Perseide, este esențial să găsești un loc ferit de poluarea luminoasă a orașelor. Cerul trebuie să fie cât mai întunecat posibil pentru a avea o vizibilitate optimă.

De asemenea, este important să acorzi timp pentru ca ochii tăi să se adapteze la întuneric – acest proces durează aproximativ 30 de minute. În plus, este recomandat să ai la îndemână o pătură sau un scaun confortabil pentru a putea sta întins și a admira spectacolul de pe cer.

Observarea meteoriților și constelațiile asociate

Meteoriții Perseidelor provin din constelația Perseu, situată în partea de nord-vest a cerului. După ora 12 noaptea, Perseu va deveni vizibil și, împreună cu el, vei putea observa și alte formațiuni stelare, precum galaxia Andromeda și Pleiadele.

Deși meteoriții își au originea în Perseu, ei pot apărea în orice parte a cerului, aducând un spectacol de dungi de lumină pe fundalul întunecat al nopții. Meteoriții Perseidelor se deplasează cu o viteză impresionantă de 60 de kilometri pe secundă, ceea ce contribuie la strălucirea lor intensă.

