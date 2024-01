Cutremurele de gheaţă, fenomenul care îi sperie pe oameni. Pământul trepidează, iar zgomotul este unul puternic

Ca urmare a unor fenomene meteo, denumite vortexuri polare, specialiștii vorbesc din ce în ce mai des despre cutremurele de gheaţă, fenomenul care îi sperie pe oameni, iar în tot acest timp pământul trepidează, iar zgomotul este unul puternic. Citește mai departe și află ce sunt, de fapt, cutremurele de gheaţă.

Specialiștii trag semnale de alarmă, și explică ce sunt cutremurele de gheaţă

Temperaturile extrem de scăzute din timpul lunilor de iarnă pot duce la raportarea unui fenomen puțin cunoscut numit crioseism. Fenomenul este unoscut mai popular sub numele de cutremure de gheață sau cutremure de îngheț, deoarece se simt și sună ca niște cutremure minore.

Crioseismul este cel mai frecvent pe ghețari, unde gheața se extinde și se contractă continuu, ceea ce duce la crăpături mari și explozive, pe măsură ce se formează fisuri în gheață.

Conform specialiștilor, cutremurele de gheață pot avea loc și pe terenuri solide, în special atunci când solul saturat de ploaie sau de zăpadă topită scade în scurt timp de la peste zero grade la sub zero grade. Pe măsură ce umiditatea din sol îngheață, aceasta se extinde. Această expansiune rapidă exercită o presiune asupra rocii de bază de dedesubt, care uneori se poate fisura sub presiune cu un pocnet exploziv.

Cutremurele de gheață îi sperie pe oameni

Deși nu este clar cât de frecvente sunt cutremurele de gheață, conform specialiștilor, dar meteorologii primesc rapoarte despre ele doar în timpul celor mai reci nopți. Cele mai recente cutremur de gheață au avot loc foarte aproape de orașul american Chicago, de obicei când temperaturile sunt mult sub zero grade.

Deși sunetul unui cutremur de îngheț poate fi înfricoșător, specialiștii în domeniu spun că acestea nu sunt periculoase.

Pentru cei care se află în ghețurile iernii în această săptămână, adevăratul pericol sunt temperaturile scăzute în sine, care pot provoca degerături și hipotermie în câteva minute dacă o persoană iese afară fără îmbrăcăminte adecvată, dar în niciun caz cutremurele de gheață, mai sunt de părere specialiștii americani.

Pământul trepidează, iar zgomotul este unul puternic

Semnele distinctive ale unui cutremur de gheață sunt un sunet puternic, o scurtă zguduire, ca la un cutremur minor, dar într-o zonă foarte localizată, și, de obicei, o mică fisură în pământ, deși aceasta din urmă poate fi greu de identificat în zăpadă adâncă.

Mulți oameni care au avut parte de cutremure de gheață au crezut inițial că a avut loc un cutremur și au fost surprinși să constate că nimeni altcineva nu l-a experimentat.

Aceste fenomene ciudate, cutremurele de gheață, au fost raportate în cea mai mare parte a Canadei. În Statele Unite, doar o mână de state se confruntă cu cutremure de gheață, toate situate în Noua Anglie și în regiunea Marilor Lacuri: Connecticut, Maine, Massachusetts, Michigan, Michigan, Ohio, New York, Vermont și Wisconsin.