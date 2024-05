Pensionarii care primesc de două ori mai mulţi bani din septembrie 2024. Recalcularea, de bun augur pentru aceşti români

Vești bune pentru o categorie de pensionari! Din septembrie 2024 vor primi de două ori mai mulţi bani. Recalcularea va fi de bun augur pentru acești români. Iată ce a precizat Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii!

Din toamnă, o categorie de pensionari vor avea mai mulți bani în buzunare. vor avea parte de dublă recalculare și dublă majorare a pensiei din septembrie 2024. Așadar, cei care au avut venituri mari, adică prin acord global sau prime și sporuri pentru care s-au plătit contribuții, trebuie să depună acte prin care să dovedească acest lucru și i să solicite recalcularea pensiei.

Angajații de la Casa Națională de Pensii lucrează de zor și au verificat deja dosarele care conțin adeverințele pentru a doua recalculare. În baza noii formule de calcul, aproximativ 3 milioane de pensionari vor avea parte de bani în plus la pensii, începând din septembrie 2024.

Conform surselor guvernamentale, ministrul de Finanțe negociază la Bruxelles prelungirea de până la șapte ani a perioadei în care România să iasă din procedura de deficit excesiv, mai ales că toate aceste majorări de pensii pun presiune mare pe buget.

”Noi avem termen 6 luni din luna sept sa facem cea de a doua recalcualre care se va face din oficiu pentru ca noi am identificat dosarele si adeverintele clar, stim exact carea au avut pensionarii cu venituri nepermanente al 13 lea salariu si va urma a doua recalcalculare. Va primi o decizie pe formula de calcul, iar dupa aceea mica recalcularea care au beneficiat de aceste sporuri. Nu toti au avut asta in termen de 6 luni de zile cu caracter nepermanet. Este o noutate, s-a datorat contributie de asigurari sociale.

Prin ordin de presedinte am stabilit noul formular de pensionare, zilele astea il publicam in MO. Suntem in linie dreapta, avem grafic strans, stim ce avem de facut. In septembrie o sa isi primeasca pensiile. Mai intai deciziile, apoi taloanele și in septembrie isi primesc deja pensiile, pe noua lege.

Nu pot spune insă un termen fix cand incepem. In vară, in functie de soft, cand recalculeaza, trecem apoi la tiparire, pana in septembrie trebuie emise si expediate. Snt discutii zilnice cu specialistii care fac softul, ei tot pun intrebari pe lege si trebuie sa raspundem, asta facem zilnic, sa se finalizeze softul in timp util. Sa mergem la urmatoarea etapa. Softul e impartit in doua, calcularea celor 5 milioane si etapa a doua, noii pensionari care ies dupa 1 septembrie. Intrarile noi in sistem. Suntem mobilizati cu totii. Termenele sa fie respectate.”, a declarat Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii, la România TV.